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Москвичей предупредили о жаре в пятницу
Москвичей предупредили о жаре в пятницу - РИА Новости, 18.08.2021
Москвичей предупредили о жаре в пятницу
После прохладного четверга, когда температура в столице понизится до 19-20 градусов, в пятницу снова станет жарко, Москва окажется в теплом секторе циклона,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:10
2021-08-18T08:10
2021-08-18T08:10
общество
рязанская область
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. После прохладного четверга, когда температура в столице понизится до 19-20 градусов, в пятницу снова станет жарко, Москва окажется в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Уже с завтрашнего дня в борьбе за погодные характеристики начнет побеждать ложбина низкого давления, которая прибудет к нам с северо-запада. Температура будет еще высокой (27-29 градусов, по области до 31 градуса), но все-таки в конце дня начнется дождь", - сказал Вильфанд.Он добавил, что в ночь на четверг также ожидается дождь, температура днем в четверг понизится до 22-24 градусов. При этом она все равно будет выше нормы на 3-4 градуса."В ночь на пятницу уже начнут снижаться ночные температуры до 15 градусов. В пятницу, благодаря тому, что регион попадет в теплый сектор циклона, температура будет 24-26 градусов. В пятницу погода будет летней, на пять градусов выше нормы. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. В субботу уже дождь. Температура в Москве в субботу - 20-25 градусов. Пятница будет исключением из-за теплого сектора", - добавил Вильфанд.Он уточнил, что такой прогноз будет касаться Тверской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей.
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общество, рязанская область, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
Москвичей предупредили о жаре в пятницу
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в пятницу в Москву на один день вернется жара
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
После прохладного четверга, когда температура в столице понизится до 19-20 градусов, в пятницу снова станет жарко, Москва
окажется в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Уже с завтрашнего дня в борьбе за погодные характеристики начнет побеждать ложбина низкого давления, которая прибудет к нам с северо-запада. Температура будет еще высокой (27-29 градусов, по области до 31 градуса), но все-таки в конце дня начнется дождь", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что в ночь на четверг также ожидается дождь, температура днем в четверг понизится до 22-24 градусов. При этом она все равно будет выше нормы на 3-4 градуса.
"В ночь на пятницу уже начнут снижаться ночные температуры до 15 градусов. В пятницу, благодаря тому, что регион попадет в теплый сектор циклона, температура будет 24-26 градусов. В пятницу погода будет летней, на пять градусов выше нормы. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. В субботу уже дождь. Температура в Москве в субботу - 20-25 градусов. Пятница будет исключением из-за теплого сектора", - добавил Вильфанд.
Он уточнил, что такой прогноз будет касаться Тверской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей
.