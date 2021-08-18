https://ria.ru/20210818/zerkalo-1746218679.html

В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД

В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД - РИА Новости, 18.08.2021

В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД

Полиция проводит проверку видеоролика, в котором автомобилист и мотоциклист в Крыму нарушают правила дорожного движения, после чего второй сбивает боковое... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:10

2021-08-18T14:10

2021-08-18T14:22

происшествия

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку видеоролика, в котором автомобилист и мотоциклист в Крыму нарушают правила дорожного движения, после чего второй сбивает боковое зеркало машины.В соцсетях появилось видео, где водитель мотоцикла вступает в конфликт с водителем легкового автомобиля, который пересек двойную сплошную, создав мчащемуся мотоциклисту помеху. Тот нецензурно обругал водителя легковушки и намеренно сбил рукой на машине боковое зеркало."Полиция проверяет изложенные в видеоролике данные", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Крым.В ведомстве отметили, что правила дорожного движения, по предварительной информации, нарушили оба водителя, причем мотоциклист допустил опасное вождение. Кроме того, на его мотоцикле нет госномера, что также является нарушением.Пользователи социальных сетей отметили, что этот байкер выкладывает ролики, на которых грубо нарушает правила дорожного движения, совершая на дороге трюки и разгоняясь до огромных скоростей.

https://ria.ru/20210429/mototsiklist-1730438039.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)