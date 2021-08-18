Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/zerkalo-1746218679.html
В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
Полиция проводит проверку видеоролика, в котором автомобилист и мотоциклист в Крыму нарушают правила дорожного движения, после чего второй сбивает боковое... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:10
2021-08-18T14:22
происшествия
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку видеоролика, в котором автомобилист и мотоциклист в Крыму нарушают правила дорожного движения, после чего второй сбивает боковое зеркало машины.В соцсетях появилось видео, где водитель мотоцикла вступает в конфликт с водителем легкового автомобиля, который пересек двойную сплошную, создав мчащемуся мотоциклисту помеху. Тот нецензурно обругал водителя легковушки и намеренно сбил рукой на машине боковое зеркало."Полиция проверяет изложенные в видеоролике данные", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Крым.В ведомстве отметили, что правила дорожного движения, по предварительной информации, нарушили оба водителя, причем мотоциклист допустил опасное вождение. Кроме того, на его мотоцикле нет госномера, что также является нарушением.Пользователи социальных сетей отметили, что этот байкер выкладывает ролики, на которых грубо нарушает правила дорожного движения, совершая на дороге трюки и разгоняясь до огромных скоростей.
https://ria.ru/20210429/mototsiklist-1730438039.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:10 18.08.2021 (обновлено: 14:22 18.08.2021)
 
В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД

Полиция проверит видео, где мотоциклист в движении сбивает у автомобиля боковое зеркало

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку видеоролика, в котором автомобилист и мотоциклист в Крыму нарушают правила дорожного движения, после чего второй сбивает боковое зеркало машины.
В соцсетях появилось видео, где водитель мотоцикла вступает в конфликт с водителем легкового автомобиля, который пересек двойную сплошную, создав мчащемуся мотоциклисту помеху. Тот нецензурно обругал водителя легковушки и намеренно сбил рукой на машине боковое зеркало.
"Полиция проверяет изложенные в видеоролике данные", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Крым.
В ведомстве отметили, что правила дорожного движения, по предварительной информации, нарушили оба водителя, причем мотоциклист допустил опасное вождение. Кроме того, на его мотоцикле нет госномера, что также является нарушением.
Пользователи социальных сетей отметили, что этот байкер выкладывает ролики, на которых грубо нарушает правила дорожного движения, совершая на дороге трюки и разгоняясь до огромных скоростей.
Мотоциклист загорелся после ДТП
29 апреля, 11:05
В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся
 
ПроисшествияРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Правительство Германии рассказало о предстоящем визите Меркель в Москву
15:11На жителя Ялты завели дело за падение девушки, летавшей с парапланом
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
Лента новостейМолния