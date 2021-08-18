18:27 18.08.2021 (обновлено: 18:49 18.08.2021)
Представитель "Талибана"* заявил, что Афганистан не будет демократией
Представитель "Талибана"* Хашими: Афганистаном будут управлять в соответствии с законами ислама
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан не будет демократией, страной будут управлять в соответствии с законами шариата.
"Демократической системы (в стране) в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране... Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден. Это закон шариата и все", - приводит слова Хашими агентство Рейтер.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России