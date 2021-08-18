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Представитель "Талибана"* заявил, что Афганистан не будет демократией

Представитель "Талибана"* заявил, что Афганистан не будет демократией - РИА Новости, 18.08.2021

Представитель "Талибана"* заявил, что Афганистан не будет демократией

Представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан не будет демократией,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:27

2021-08-18T18:27

2021-08-18T18:49

в мире

талибан

афганистан

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан не будет демократией, страной будут управлять в соответствии с законами шариата.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

кабул (город)

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в мире, талибан, афганистан, кабул (город)