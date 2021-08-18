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Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 18.08.2021
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре
Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:30
2021-08-18T14:36
следственный комитет россии (ск рф)
истра
побег подсудимых из ивс в истре
происшествия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Это Александр Бутнару, скоро его этапируют в СИЗО. Побег произошел 6 августа. По данным следствия, нарушителям помогали два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.Первых двух преступников нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
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следственный комитет россии (ск рф), истра, побег подсудимых из ивс в истре, происшествия
11:30 18.08.2021 (обновлено: 14:36 18.08.2021)
 
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре

СК сообщил о задержании четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
Это Александр Бутнару, скоро его этапируют в СИЗО.
Побег произошел 6 августа. По данным следствия, нарушителям помогали два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.
Первых двух преступников нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.
На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
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Следственный комитет России (СК РФ)ИстраПобег подсудимых из ИВС в ИстреПроисшествия
 
 
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