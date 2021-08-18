https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746189825.html

Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре

Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 18.08.2021

Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре

Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:30

2021-08-18T11:30

2021-08-18T14:36

следственный комитет россии (ск рф)

истра

побег подсудимых из ивс в истре

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744711411_0:276:3077:2007_1920x0_80_0_0_906b3cc2b15a65a0d6561acd2b1df043.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Это Александр Бутнару, скоро его этапируют в СИЗО. Побег произошел 6 августа. По данным следствия, нарушителям помогали два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.Первых двух преступников нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.

https://ria.ru/20210814/istra-1745773795.html

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), истра, побег подсудимых из ивс в истре, происшествия