https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746189825.html
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре - РИА Новости, 18.08.2021
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре
Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:30
2021-08-18T11:30
2021-08-18T14:36
следственный комитет россии (ск рф)
истра
побег подсудимых из ивс в истре
происшествия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удалось задержать четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Это Александр Бутнару, скоро его этапируют в СИЗО. Побег произошел 6 августа. По данным следствия, нарушителям помогали два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.Первых двух преступников нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
https://ria.ru/20210814/istra-1745773795.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), истра, побег подсудимых из ивс в истре, происшествия
11:30 18.08.2021 (обновлено: 14:36 18.08.2021)
Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре
СК сообщил о задержании четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре