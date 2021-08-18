https://ria.ru/20210818/yazva-1746200232.html
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России - РИА Новости, 18.08.2021
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России
Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:28
2021-08-18T12:28
2021-08-18T14:27
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
шаньси
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746208378_0:52:3071:1780_1920x0_80_0_0_e2632224a24c8fa32569881ceca3faa5.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным китайских СМИ, несколько зараженных, предположительно, кожным вариантом болезни, зафиксировали в провинции Шаньси.Ведомство подчеркнуло, что этот регион расположен в центре КНР и не имеет общей границы с Россией.С 1 февраля 2020 года ограничено авиасообщение между странами. Кроме того, на всех пограничных пунктах пропуска действует усиленный контроль.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.Уровень смертности при нелеченном заболевании зависит от типа инфекции: при кожной форме прогноз составляет от 10 до 20 процентов, при кишечной (гастроинтестинальной) — около пятидесяти, при ротоглоточной — 12-50 процентов. Аспирационная и менингеальная сибирские язвы, как правило, не лечатся.
https://ria.ru/20210818/yazva-1746164977.html
https://ria.ru/20210706/oleni-1740121830.html
шаньси
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746208378_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ac2488183160d9b2573d4a560ab30f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шаньси, россия
12:28 18.08.2021 (обновлено: 14:27 18.08.2021)
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России из-за случаев в Китае