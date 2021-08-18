https://ria.ru/20210818/yazva-1746200232.html

Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России - РИА Новости, 18.08.2021

Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России

Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:28

2021-08-18T12:28

2021-08-18T14:27

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

шаньси

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным китайских СМИ, несколько зараженных, предположительно, кожным вариантом болезни, зафиксировали в провинции Шаньси.Ведомство подчеркнуло, что этот регион расположен в центре КНР и не имеет общей границы с Россией.С 1 февраля 2020 года ограничено авиасообщение между странами. Кроме того, на всех пограничных пунктах пропуска действует усиленный контроль.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.Уровень смертности при нелеченном заболевании зависит от типа инфекции: при кожной форме прогноз составляет от 10 до 20 процентов, при кишечной (гастроинтестинальной) — около пятидесяти, при ротоглоточной — 12-50 процентов. Аспирационная и менингеальная сибирские язвы, как правило, не лечатся.

https://ria.ru/20210818/yazva-1746164977.html

https://ria.ru/20210706/oleni-1740121830.html

шаньси

россия

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шаньси, россия