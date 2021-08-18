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Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России - РИА Новости, 18.08.2021
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России
Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:28
2021-08-18T14:27
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
шаньси
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным китайских СМИ, несколько зараженных, предположительно, кожным вариантом болезни, зафиксировали в провинции Шаньси.Ведомство подчеркнуло, что этот регион расположен в центре КНР и не имеет общей границы с Россией.С 1 февраля 2020 года ограничено авиасообщение между странами. Кроме того, на всех пограничных пунктах пропуска действует усиленный контроль.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.Уровень смертности при нелеченном заболевании зависит от типа инфекции: при кожной форме прогноз составляет от 10 до 20 процентов, при кишечной (гастроинтестинальной) — около пятидесяти, при ротоглоточной — 12-50 процентов. Аспирационная и менингеальная сибирские язвы, как правило, не лечатся.
https://ria.ru/20210818/yazva-1746164977.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шаньси, россия
12:28 18.08.2021 (обновлено: 14:27 18.08.2021)
 
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России из-за случаев в Китае

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения в Международном аэропорту "Казань" по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна с подозрением на сибирскую язву
Тактико-специальные учения в Международном аэропорту Казань по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вероятность распространения сибирской язвы в России "практически отсутствует", несмотря на выявление случаев инфекции в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным китайских СМИ, несколько зараженных, предположительно, кожным вариантом болезни, зафиксировали в провинции Шаньси.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
08:14
На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы
Ведомство подчеркнуло, что этот регион расположен в центре КНР и не имеет общей границы с Россией.
С 1 февраля 2020 года ограничено авиасообщение между странами. Кроме того, на всех пограничных пунктах пропуска действует усиленный контроль.
Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.
Уровень смертности при нелеченном заболевании зависит от типа инфекции: при кожной форме прогноз составляет от 10 до 20 процентов, при кишечной (гастроинтестинальной) — около пятидесяти, при ротоглоточной — 12-50 процентов. Аспирационная и менингеальная сибирские язвы, как правило, не лечатся.
Выпас оленей на полуострове Ямал, Россия - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 16:22Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ШаньсиРоссия
 
 
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