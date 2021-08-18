https://ria.ru/20210818/yakutiya-1746210190.html

В Якутии за сутки потушили свыше 105 тысяч гектаров природных пожаров

В Якутии за сутки потушили свыше 105 тысяч гектаров природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2021

В Якутии за сутки потушили свыше 105 тысяч гектаров природных пожаров

Площадь активного горения в Якутии за сутки сократилась на треть и составляет 1,9 тысячи гектаров, были потушены 22 пожара на общей площади свыше 105 тысяч... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:15

2021-08-18T13:15

2021-08-18T13:15

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в Якутии за сутки сократилась на треть и составляет 1,9 тысячи гектаров, были потушены 22 пожара на общей площади свыше 105 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь активного горения в республике Саха (Якутия) сократилась на треть и по состоянию на 12.30 составляет 1,9 тысяч гектаров… За сутки ликвидировано 22 (пожара - ред.) на общей площади свыше 105 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 139 природных пожаров. На тушение задействованы 3,6 тысячи человек и 677 единиц техники.Специалисты МЧС России задействованы в населенных пунктах Кырыкый, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе. Там проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. Также специалисты МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где сохраняется напряженная обстановка."Авиация МЧС России продолжает работу на территории Верхневилюйского, Чурапчинского, Намского и Хангаласского районов. Вылеты осуществляются из аэропорта Якутска. В настоящее время там находятся три самолета Бе-200 МЧС России, еще один борт прибывает сегодня с аэродрома г. Мирный. В готовности находится еще один самолет Бе-200 в г. Красноярск, который при необходимости будет привлечен к тушению пожаров в Якутии", - отметили в пресс-службе.Сейчас проводится перегруппировка и усиление сил и средств для тушения пожаров на территории природного парка Ленские столбы и в населенных пунктах Кыллайи, Амга, Эльдикан, Тумул, Кюпцы и Синск. В зависимости от погодных условий в этих районах спланировано применение авиации МЧС России.

https://ria.ru/20210817/bizony-1746125127.html

республика саха (якутия)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии