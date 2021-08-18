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В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина

В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2021

В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты, заявили в среду журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:57

2021-08-18T08:57

2021-08-18T08:57

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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты, заявили в среду журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики."На приусадебном участке в результате взрыва (предположительно ручной гранаты РГД-5) получил минно-взрывные травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1972 года рождения", - сказал представитель МЧС.Он уточнил, что происшествие произошло в Луганске вечером 17 августа. По данным ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210813/donbass-1745577290.html

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в мире, луганск, луганская народная республика