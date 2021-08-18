Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/vzryv-1746169194.html
В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2021
В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты, заявили в среду журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:57
2021-08-18T08:57
в мире
луганск
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100984/25/1009842509_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_5661e186a56ced1c6698a0f31986d902.jpg
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты, заявили в среду журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики."На приусадебном участке в результате взрыва (предположительно ручной гранаты РГД-5) получил минно-взрывные травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1972 года рождения", - сказал представитель МЧС.Он уточнил, что происшествие произошло в Луганске вечером 17 августа. По данным ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20210813/donbass-1745577290.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/100984/25/1009842509_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_41944ec3bf7c6b1b1cfa505f3189029e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, луганск, луганская народная республика
08:57 18.08.2021
 
В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина

МЧС ЛНР: на приусадебном участке в Луганске погиб мужчина в результате взрыва гранаты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи" на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты, заявили в среду журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики.
"На приусадебном участке в результате взрыва (предположительно ручной гранаты РГД-5) получил минно-взрывные травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1972 года рождения", - сказал представитель МЧС.
Он уточнил, что происшествие произошло в Луганске вечером 17 августа. По данным ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 09:12
Украинские военные провели учения в Донбассе
 
В миреЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11На жителя Ялты завели дело за падение девушки, летавшей с парапланом
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
Лента новостейМолния