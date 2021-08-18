https://ria.ru/20210818/vybros-1746162665.html

В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений

В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений - РИА Новости, 18.08.2021

В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений

"Экстремально разовые превышения" выброса сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска в ночь на среду, сообщил замминистра экологии региона... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T06:26

2021-08-18T06:26

2021-08-18T09:14

происшествия

челябинск

виталий безруков

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг — РИА Новости. "Экстремально разовые превышения" выброса сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска в ночь на среду, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.По его данным, в некоторых районах города может ощущаться запах канализации.Из-за жары Минэкологии рекомендовало предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить выбросы в атмосферный воздух, а администрации Челябинска — усилить полив улиц.

https://ria.ru/20210130/vybros-1595255177.html

челябинск

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2021

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происшествия, челябинск, виталий безруков