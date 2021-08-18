Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/vybros-1746162665.html
В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений - РИА Новости, 18.08.2021
В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
"Экстремально разовые превышения" выброса сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска в ночь на среду, сообщил замминистра экологии региона... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T06:26
2021-08-18T09:14
происшествия
челябинск
виталий безруков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103028/65/1030286559_0:217:2880:1836_1920x0_80_0_0_c1f9f9301f44183a66ae000dc3ebaeb4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг — РИА Новости. "Экстремально разовые превышения" выброса сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска в ночь на среду, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.По его данным, в некоторых районах города может ощущаться запах канализации.Из-за жары Минэкологии рекомендовало предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить выбросы в атмосферный воздух, а администрации Челябинска — усилить полив улиц.
https://ria.ru/20210130/vybros-1595255177.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/103028/65/1030286559_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_b3b78e486bfa72a541eaa3d7c2ae109a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, челябинск, виталий безруков
06:26 18.08.2021 (обновлено: 09:14 18.08.2021)
 
В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений

В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода в Металлургическом районе

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг — РИА Новости. "Экстремально разовые превышения" выброса сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска в ночь на среду, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

"Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования", — написал Безруков в Telegram.

По его данным, в некоторых районах города может ощущаться запах канализации.
Из-за жары Минэкологии рекомендовало предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить выбросы в атмосферный воздух, а администрации Челябинска — усилить полив улиц.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 12:33
При выбросе сероводорода на предприятии в городе Кириши погиб человек
 
ПроисшествияЧелябинскВиталий Безруков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11На жителя Ялты завели дело за падение девушки, летавшей с парапланом
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
Лента новостейМолния