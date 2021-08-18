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Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов - РИА Новости, 18.08.2021
Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
КПРФ выступает за то, чтобы продвигать свою программу, а не судиться, заявил в среду на брифинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на просьбу... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:29
2021-08-18T14:29
2021-08-18T14:29
политика
кировская область
юрий афонин
геннадий зюганов
единая россия
госдума рф
мария бутина
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. КПРФ выступает за то, чтобы продвигать свою программу, а не судиться, заявил в среду на брифинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на просьбу прокомментировать запрос кировского отделения Компартии в ЦИК с просьбой снять с регистрации Марию Бутину.Ранее на сайте регионального отделения КПРФ появилось сообщение, что оно направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала". По информации коммунистов, Бутина располагает облигациями иностранных компаний, и ЦИК попросили отменить её регистрацию на выборах в Госдуму. Бутина будет избираться в ГД от "Единой России" по списку Кировской области."Давайте разберемся внимательно. Я прошу Афонина (первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин - ред.) и наш штаб немедленно разобраться и доложить - посмотрим, что там происходит. Мы за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться", - сказал Зюганов.
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политика, кировская область, юрий афонин, геннадий зюганов, единая россия, госдума рф, мария бутина, россия
Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
Лидер КПРФ Зюганов высказался об инициативе партии о снятии Бутиной и призвал ЦИК разобраться в этом