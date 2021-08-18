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Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2021
Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T05:50
2021-08-18T06:00
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.По его словам, прямой ответ на этот вопрос принесет ему сложностей. "Люди, вы будете счастливы, потому что я люблю эту страну и ненавижу наблюдать за тем, что происходит", - сказал Трамп.Трампа неоднократно спрашивали о планах на предстоящие выборы, и он ни разу не давал четкого ответа.
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в мире, сша, дональд трамп
05:50 18.08.2021 (обновлено: 06:00 18.08.2021)
 
Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году

Экс-президент США Трамп пообещал порадовать американцев на президентских выборах в 2024 году

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они порадуют американцев.

"В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя отвечать на этот вопрос. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, прямой ответ на этот вопрос принесет ему сложностей. "Люди, вы будете счастливы, потому что я люблю эту страну и ненавижу наблюдать за тем, что происходит", - сказал Трамп.
Трампа неоднократно спрашивали о планах на предстоящие выборы, и он ни разу не давал четкого ответа.
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