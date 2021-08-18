https://ria.ru/20210818/vulkan-1746193876.html
На Камчатке начали проверку после гибели туристов, сорвавшихся с вулкана
На Камчатке начали проверку после гибели туристов, сорвавшихся с вулкана - РИА Новости, 18.08.2021
На Камчатке начали проверку после гибели туристов, сорвавшихся с вулкана
Следователи организовали проверку после того, как двое туристов погибли, сорвавшись со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:47
2021-08-18T11:47
2021-08-18T14:15
происшествия
камчатский край
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россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как двое туристов погибли, сорвавшись со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщается на сайте регионального СУСК России.Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на вулкан. Вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа к ним вылетел вертолет со спасателями. Сообщается, что в группе из 12 человек были туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда."Организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы, 1986 и 1975 годов рождения, при совершении восхождения на вулкан Ключевская сопка", - говорится в сообщении.По предварительным данным, вечером 17 августа при восхождении группы туристов на вулкан Ключевская сопка двое участников на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и сорвались со склона, их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3650 и 3200 метров. Подчеркивается, что до восхождения группа была зарегистрирована в установленном порядке в ГУМЧС по региону.В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.Ранее в СМИ появилась информация, что депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб, сорвавшись с высоты на Ключевской сопке на Камчатке. Позднее эту информацию подтвердил вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Кулеша.
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм
11:47 18.08.2021 (обновлено: 14:15 18.08.2021)
На Камчатке начали проверку после гибели туристов, сорвавшихся с вулкана
СК начал проверку после гибели двух туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Следователи организовали проверку после того, как двое туристов погибли, сорвавшись со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщается на сайте регионального СУСК России
.
Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на вулкан. Вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа к ним вылетел вертолет со спасателями. Сообщается, что в группе из 12 человек были туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.
"Организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы, 1986 и 1975 годов рождения, при совершении восхождения на вулкан Ключевская сопка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером 17 августа при восхождении группы туристов на вулкан Ключевская сопка двое участников на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и сорвались со склона, их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3650 и 3200 метров. Подчеркивается, что до восхождения группа была зарегистрирована в установленном порядке в ГУМЧС по региону.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб, сорвавшись с высоты на Ключевской сопке на Камчатке. Позднее эту информацию подтвердил вице-спикер заксобрания Красноярского края
Алексей Кулеша.