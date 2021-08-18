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При падении с вулкана на Камчатке погиб депутат из Красноярского края
При падении с вулкана на Камчатке погиб депутат из Красноярского края - РИА Новости, 18.08.2021
При падении с вулкана на Камчатке погиб депутат из Красноярского края
Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб при падении с вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщил заместитель председателя заксобрания... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:55
2021-08-18T11:38
происшествия
камчатский край
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евразия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб при падении с вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщил заместитель председателя заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш."Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", — написал Кулеш в своем Telegram-канале.Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. Вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Сегодня утром к ним вылетел вертолет со спасателями.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий из действующих в Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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происшествия, камчатский край, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евразия
08:55 18.08.2021 (обновлено: 11:38 18.08.2021)
 
При падении с вулкана на Камчатке погиб депутат из Красноярского края

Одним из погибших при падении с вулкана на Камчатке оказался депутат горсовета Железногорска Закалин

© Евгений НескоромныйКлючевская сопка
Ключевская сопка
© Евгений Нескоромный
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб при падении с вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщил заместитель председателя заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.
"Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", — написал Кулеш в своем Telegram-канале.
Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. Вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Сегодня утром к ним вылетел вертолет со спасателями.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий из действующих в Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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