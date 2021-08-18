10:38 18.08.2021 (обновлено: 12:42 18.08.2021)
В США признали готовность России к любой войне, в отличие от НАТО
National Interest: Россия, в отличие от НАТО, готова к любой войне
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, нежели страны Североатлантического альянса, пишет National Interest.
По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от Советского Союза тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. В частности, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях.
Кроме того, российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек", а также реактивные пехотные огнеметы "Шмель", подчеркивает журналист.
Военнослужащие НАТО, в свою очередь, реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. Кроме того, в странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием. В США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. В то же время Россия дважды начиная с 2000-х проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор.