https://ria.ru/20210818/voyna-1746180445.html

В США признали готовность России к любой войне, в отличие от НАТО

В США признали готовность России к любой войне, в отличие от НАТО - РИА Новости, 18.08.2021

В США признали готовность России к любой войне, в отличие от НАТО

Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, нежели страны Североатлантического альянса, пишет National РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:38

2021-08-18T10:38

2021-08-18T12:42

сша

москва

нато

войска рхбз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573409877_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_ff1865a34044379cdfd03a0eb87dbebb.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, нежели страны Североатлантического альянса, пишет National Interest.По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от Советского Союза тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. В частности, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях.Кроме того, российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек", а также реактивные пехотные огнеметы "Шмель", подчеркивает журналист.Военнослужащие НАТО, в свою очередь, реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. Кроме того, в странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием. В США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. В то же время Россия дважды начиная с 2000-х проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор.

https://ria.ru/20210817/raketa-1746053809.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, нато, войска рхбз, россия