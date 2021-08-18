https://ria.ru/20210818/vologodchina-1746237506.html

Все ФОКи открытого типа сдадут на Вологодчине к 1 сентября

Все ФОКи открытого типа сдадут на Вологодчине к 1 сентября - РИА Новости, 18.08.2021

Все ФОКи открытого типа сдадут на Вологодчине к 1 сентября

Депутаты Вологодской области потребовали от подрядчиков сдать все физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Вологде до 1 сентября, строители... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:15

2021-08-18T16:15

2021-08-18T16:41

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 18 авг – РИА Новости. Депутаты Вологодской области потребовали от подрядчиков сдать все физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Вологде до 1 сентября, строители заверили, что выполнят поставленные задачи, сообщил РИА Новости спикер краевого парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко. Ход строительства ФОКОТов обсуждался на встрече Луценко с местными жителями, активистами, представителями ТОСов и подрядных организаций в ходе проверки одного из строящихся спортобъектов.Впервые о строительстве в областной столице физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа зашла речь в феврале этого года. Вологжане заявили, что городу необходимы современные сооружения, на которых можно было бы заниматься уличными видами спорта."Изначально в Вологде планировалось строительство четырех ФОКОТов, но на встрече с первичными отделениями было предложено увеличить их количество, потому что потребность в спортивных объектах очень большая. Было принято решение о строительстве 12 таких сооружений. Оно было поддержано на форуме "Единой России", а потом и на градостроительном совете при губернаторе. Сразу же началась работа. По большинству комплексов срок окончания строительства – 31 августа. Остается совсем немного времени до нового учебного года, и поэтому мы решили проверить, как продвигаются работы", - сказал председатель Заксобрания.Из 12 комплексов, которые в этом году будут построены в Вологде, семь находятся возле учебных заведений. В частности, один из комплексов стоимостью 10 миллионов рублей строится возле школы №7 на улице Беляева. В настоящее время здесь начинаются работы по асфальтированию корта, уже подведено электричество, подготовлена площадка для сдачи норм ГТО, в 20-х числах августа ожидается поставка оборудования. Еще одна площадка возводится рядом со школой на улице Северной. На сегодняшний день подрядчик подготовил площадку для ГТО и сейчас устанавливает на ней оборудование, а также устраняет некоторые недостатки на асфальтовом покрытии.В состав ФОКОТов будут входить хоккейный корт, многофункциональная площадка с резиновым покрытием для игр в мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол, место для прыжков в длину, площадка ГТО - шведская стенка, брусья для отжимания, турники, скамья и упор для пресса, а также мишень для метания.

https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746041370.html

https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко