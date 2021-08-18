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Сильный ветер повалил 49 деревьев в Москве
Сильный ветер повалил 49 деревьев в Москве - РИА Новости, 18.08.2021
Сильный ветер повалил 49 деревьев в Москве
Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:36
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По информации на 19:30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.Вместе с тем в комплексе отметили, что, согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе продолжится дождь, его интенсивность усилится ночью. Может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга."Рекомендуем жителям быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — добавили в ведомстве.Водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву
На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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москва
20:36 18.08.2021
 
Сильный ветер повалил 49 деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев, повреждены 24 машины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По информации на 19:30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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В Останкинскую башню во время грозы попали три молнии
Вместе с тем в комплексе отметили, что, согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе продолжится дождь, его интенсивность усилится ночью. Может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга.
"Рекомендуем жителям быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — добавили в ведомстве.
Водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
Девушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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