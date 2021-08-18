https://ria.ru/20210818/vef-1746183414.html

Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ–2021

Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ–2021 - РИА Новости, 18.08.2021

Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ–2021

Сессия "Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли" запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:52

2021-08-18T10:52

2021-08-18T10:52

владивосток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152816/78/1528167854_0:395:2940:2048_1920x0_80_0_0_c82923794432ff0438b97de2310f7125.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сессия "Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли" запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток – новые вызовы и возможности".Объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние 5 лет увеличился почти в 5 раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода. Вместе с тем пандемия COVID-19 обострила одну из старых проблем отрасли – состояние логистической инфраструктуры.В рамках сессии будут обсуждаться следующие вопросы: Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот?Среди спикеров сессии: председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Турусов, представители федеральной и региональной власти.Главная тема ВЭФ-2021 – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Деловая программа включает в себя 4 тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

https://ria.ru/20210817/vef-1746082120.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)