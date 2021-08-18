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Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ–2021
Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ–2021 - РИА Новости, 18.08.2021
Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ–2021
Сессия "Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли" запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:52
2021-08-18T10:52
2021-08-18T10:52
владивосток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сессия "Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли" запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток – новые вызовы и возможности".Объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние 5 лет увеличился почти в 5 раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода. Вместе с тем пандемия COVID-19 обострила одну из старых проблем отрасли – состояние логистической инфраструктуры.В рамках сессии будут обсуждаться следующие вопросы: Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот?Среди спикеров сессии: председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Турусов, представители федеральной и региональной власти.Главная тема ВЭФ-2021 – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Деловая программа включает в себя 4 тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".
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владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости
. Сессия "Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли" запланирована в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ
.
Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток – новые вызовы и возможности".
Объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние 5 лет увеличился почти в 5 раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода. Вместе с тем пандемия COVID-19 обострила одну из старых проблем отрасли – состояние логистической инфраструктуры.
В рамках сессии будут обсуждаться следующие вопросы: Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот?
Среди спикеров сессии: председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Турусов, представители федеральной и региональной власти.
"Масштабное обновление рыбопромыслового флота, начатое в нашей стране, было бы невозможно без механизма инвестиционных квот на вылов. Свою роль сыграли и утилизационный грант, и лизинговая программа. Теперь конкурентоспособность российских судов для рыбного промысла будет зависеть от скорости преодоления судостроителями „детских болезней“, которые неизбежны при воссоздании компетенций – все же „рыбаков“ не строили на отечественных верфях десятилетиями. И, конечно, важно понимание в этом вопросе заказчиков, равно как и продолжение, и ритмичность государственной поддержки", – подчеркнул Рахманов, слова которого приводит сообщает пресс-офис форума.
Главная тема ВЭФ-2021 – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Деловая программа включает в себя 4 тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".