https://ria.ru/20210818/valyuty-1746156609.html

Финансист назвал валюты, которые рискуют рухнуть

Финансист назвал валюты, которые рискуют рухнуть - РИА Новости, 18.08.2021

Финансист назвал валюты, которые рискуют рухнуть

Многие развивающиеся страны после 2020 года нарастили госдолг. Снизить его в случае следующего кризиса не получится, поэтому могут пострадать постсоветские... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T01:20

2021-08-18T01:20

2021-08-18T01:21

экономика

грузия

белоруссия

россия

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Многие развивающиеся страны после 2020 года нарастили госдолг. Снизить его в случае следующего кризиса не получится, поэтому могут пострадать постсоветские страны, имеющие внешние заимствования в валюте, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг станет дороже. Он будет похож на тот, что случился в 1998 году. Но Россию он на этот раз не коснется из-за того, что у нас резервы превышают размер долга.Собеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис. В этот раз, по мнению эксперта, могут пострадать постсоветские страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте. Речь идет о Грузии, Украине, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Кроме того кризис коснется некоторых крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам."Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы. Так что ослабление национальной валюты – естественный процесс в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт (включая услуги)", - отмечает Русецкий.

https://ria.ru/20210815/valyuta-1745793291.html

грузия

белоруссия

россия

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экономика, грузия, белоруссия, россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций