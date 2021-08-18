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Военный эксперт назвал репетицию парада в Киеве игрой в "незалежность"
Военный эксперт назвал репетицию парада в Киеве игрой в "незалежность" - РИА Новости, 18.08.2021
Военный эксперт назвал репетицию парада в Киеве игрой в "незалежность"
Репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины свидетельствует, что за 30 лет независимого существования Киев не смог построить самодостаточный... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T23:00
2021-08-18T23:00
в мире
украина
киев
таиланд
владимир зеленский
т-80
андрей таранов
алексей леонков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины свидетельствует, что за 30 лет независимого существования Киев не смог построить самодостаточный оборонно-промышленный комплекс - демонстрируемые на Крещатике образцы являются переработкой советской техники, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники проходит в среду в центре Киева. День независимости в стране отмечается 24 августа, в этом году она отпразднует 30-ю годовщину постсоветской государственности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации такого рода мероприятий. Среди демонстрируемых образцов - танки "Оплот" и реактивная система залпового огня "Ольха"."Все это (репетиция парада в Киеве - ред) выглядит игрой в "незалежность". Никакого собственного военно-промышленного комплекса Украина построить за годы независимости не смогла - только переделки советской техники. Танки "Оплот" являются модернизацией советских танков Т-80, а "Ольха" - переделкой советской же РСЗО "Смерч". Ко всему прочему Украина так и не смогла наладить крупносерийное производство этой техники", - сказал Леонов.Эксперт отметил, что Украина пыталась заинтересовать этими проектами зарубежных инвесторов, но у нее этого так и не получилось. Леонков напомнил, что поставленная в Таиланд партия "Оплотов" оказалась забракованной."Парадокс - эти "Оплоты" на Украине стреляли, а когда доехали до Таиланда, почему-то перестали стрелять, а если и стреляли, то неточно. Не стоит также забывать, что у Т-80 в качестве двигателя стояла авиационная турбина, украинцы же поставили туда свой дизель, то есть получившийся Т-84 "Оплот" стал еще и хуже", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210818/parad-1746270917.html
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в мире, украина, киев, таиланд, владимир зеленский, т-80, андрей таранов, алексей леонков
23:00 18.08.2021
 
Военный эксперт назвал репетицию парада в Киеве игрой в "незалежность"

Военный эксперт Леонков: Украина за годы независимости не смогла построить собственного ВПК

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины свидетельствует, что за 30 лет независимого существования Киев не смог построить самодостаточный оборонно-промышленный комплекс - демонстрируемые на Крещатике образцы являются переработкой советской техники, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.
Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники проходит в среду в центре Киева. День независимости в стране отмечается 24 августа, в этом году она отпразднует 30-ю годовщину постсоветской государственности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации такого рода мероприятий. Среди демонстрируемых образцов - танки "Оплот" и реактивная система залпового огня "Ольха".
"Все это (репетиция парада в Киеве - ред) выглядит игрой в "незалежность". Никакого собственного военно-промышленного комплекса Украина построить за годы независимости не смогла - только переделки советской техники. Танки "Оплот" являются модернизацией советских танков Т-80, а "Ольха" - переделкой советской же РСЗО "Смерч". Ко всему прочему Украина так и не смогла наладить крупносерийное производство этой техники", - сказал Леонов.
Эксперт отметил, что Украина пыталась заинтересовать этими проектами зарубежных инвесторов, но у нее этого так и не получилось. Леонков напомнил, что поставленная в Таиланд партия "Оплотов" оказалась забракованной.
"Парадокс - эти "Оплоты" на Украине стреляли, а когда доехали до Таиланда, почему-то перестали стрелять, а если и стреляли, то неточно. Не стоит также забывать, что у Т-80 в качестве двигателя стояла авиационная турбина, украинцы же поставили туда свой дизель, то есть получившийся Т-84 "Оплот" стал еще и хуже", - сказал собеседник агентства.
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 19:44
Украинский журналист назвал парад в честь Дня независимости показухой
 
В миреУкраинаКиевТаиландВладимир ЗеленскийТ-80Андрей ТарановАлексей Леонков
 
 
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