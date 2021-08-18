Военный эксперт назвал репетицию парада в Киеве игрой в "незалежность"
Военный эксперт Леонков: Украина за годы независимости не смогла построить собственного ВПК
© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины свидетельствует, что за 30 лет независимого существования Киев не смог построить самодостаточный оборонно-промышленный комплекс - демонстрируемые на Крещатике образцы являются переработкой советской техники, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.
Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники проходит в среду в центре Киева. День независимости в стране отмечается 24 августа, в этом году она отпразднует 30-ю годовщину постсоветской государственности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации такого рода мероприятий. Среди демонстрируемых образцов - танки "Оплот" и реактивная система залпового огня "Ольха".
"Все это (репетиция парада в Киеве - ред) выглядит игрой в "незалежность". Никакого собственного военно-промышленного комплекса Украина построить за годы независимости не смогла - только переделки советской техники. Танки "Оплот" являются модернизацией советских танков Т-80, а "Ольха" - переделкой советской же РСЗО "Смерч". Ко всему прочему Украина так и не смогла наладить крупносерийное производство этой техники", - сказал Леонов.
Эксперт отметил, что Украина пыталась заинтересовать этими проектами зарубежных инвесторов, но у нее этого так и не получилось. Леонков напомнил, что поставленная в Таиланд партия "Оплотов" оказалась забракованной.
"Парадокс - эти "Оплоты" на Украине стреляли, а когда доехали до Таиланда, почему-то перестали стрелять, а если и стреляли, то неточно. Не стоит также забывать, что у Т-80 в качестве двигателя стояла авиационная турбина, украинцы же поставили туда свой дизель, то есть получившийся Т-84 "Оплот" стал еще и хуже", - сказал собеседник агентства.