https://ria.ru/20210818/ukraina-1746213790.html
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением
Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:33
2021-08-18T13:33
2021-08-18T13:33
в мире
украина
чехия
латвия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4d9ad05321e403b7e1107dea4366925b.jpg
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в среду на пресс-конференции.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением… По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия -18, Польша – 44, Латвия – 51", - сообщил Амелин.По его словам, причиной такого положения Украины является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность жизни и слабое здоровье.При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни на Украине 71 год, тогда как в Латвии 75 лет. "Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, качество медицины, уровень доходов", - отметил Амелин. Также, по его словам, Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования.
https://ria.ru/20210818/ukraina-1746202038.html
украина
чехия
латвия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_da0aeec20a8a6fa25d8ba98f2bc399ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, латвия, польша
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением
Эксперт Анатолий Амелин назвал Украину одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина
является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в среду на пресс-конференции.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
"Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением… По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия
-18, Польша
– 44, Латвия
– 51", - сообщил Амелин.
По его словам, причиной такого положения Украины является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность жизни и слабое здоровье.
При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни на Украине 71 год, тогда как в Латвии 75 лет. "Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, качество медицины, уровень доходов", - отметил Амелин. Также, по его словам, Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования.