https://ria.ru/20210818/ukraina-1746213790.html

Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением

Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением

Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:33

2021-08-18T13:33

2021-08-18T13:33

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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в среду на пресс-конференции.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением… По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия -18, Польша – 44, Латвия – 51", - сообщил Амелин.По его словам, причиной такого положения Украины является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность жизни и слабое здоровье.При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни на Украине 71 год, тогда как в Латвии 75 лет. "Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, качество медицины, уровень доходов", - отметил Амелин. Также, по его словам, Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования.

https://ria.ru/20210818/ukraina-1746202038.html

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в мире, украина, чехия, латвия, польша