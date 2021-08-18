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Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением
Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:33
2021-08-18T13:33
в мире
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чехия
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в среду на пресс-конференции.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением… По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия -18, Польша – 44, Латвия – 51", - сообщил Амелин.По его словам, причиной такого положения Украины является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность жизни и слабое здоровье.При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни на Украине 71 год, тогда как в Латвии 75 лет. "Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, качество медицины, уровень доходов", - отметил Амелин. Также, по его словам, Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования.
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в мире, украина, чехия, латвия, польша
13:33 18.08.2021
 
Эксперт назвал Украину одной из стран с самым разочарованным населением

Эксперт Анатолий Амелин назвал Украину одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в среду на пресс-конференции.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
"Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением… По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия -18, Польша – 44, Латвия – 51", - сообщил Амелин.
По его словам, причиной такого положения Украины является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность жизни и слабое здоровье.
При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни на Украине 71 год, тогда как в Латвии 75 лет. "Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, качество медицины, уровень доходов", - отметил Амелин. Также, по его словам, Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
12:34
В ДНР назвали годовщину независимости Украины днем позора
 
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