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Эксперт призвал не ожидать ухода США с Украины по аналогии с Афганистаном
Эксперт призвал не ожидать ухода США с Украины по аналогии с Афганистаном - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт призвал не ожидать ухода США с Украины по аналогии с Афганистаном
Рассчитывать на то, что США уйдут из Украины, как ушли из Афганистана, не стоит, потому что Украина не требует таких же вложений, зато приносит американцам... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:43
2021-08-18T13:43
в мире
украина
сша
талибан
афганистан
богдан безпалько
алексей арестович
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рассчитывать на то, что США уйдут из Украины, как ушли из Афганистана, не стоит, потому что Украина не требует таких же вложений, зато приносит американцам доход, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook, что события в Афганистане продемонстрировали крах политики Запада в навязывании своих представлений о демократии другим странам, поэтому построение демократии на Украине "не имеет смысла"."С одной стороны, Арестович прав, в том смысле, что та модель демократии, которую США пытаются навязывать всем, далеко не везде приемлема, просто в силу обычаев, традиций, в силу инерции местного населения... Но в целом сравнивать Кабул и Киев не совсем правомерно, потому что в Украину не вкладывали такого бешеного количества денег, как в Афганистан, и рассчитывать, что американцы сразу оттуда уйдут, не стоит. В Украине можно еще много чего разграбить и выкачать", - сказал эксперт РИА Новости.Он добавил, что США на Украине не создавали многотысячную дополнительную армию, не передавали туда такого количества вооружения, и американские войска не присутствуют там в таком количестве, как в Афганистане. Напротив, Украина сама оплачивает войну, которую она ведет против собственного населения на Донбассе, поэтому туда вкладывать деньги не надо, считает он."А раз не надо вкладывать, то зачем же оттуда уходить? Украина со всеми задачами по уничтожению русского населения внутри себя справляется сама, более того, она еще и перечисляет в метрополию - в США - деньги, экспортируя дешевое сырье, дешевую рабочую силу. Все ее ценные активы, которых на Украине гораздо больше, чем в Афганистане, - это чернозем, предприятия, остатки советского наследства, - их можно еще долго продавать и выкачивать оттуда. Украина в этом смысле ценнее, чем Афганистан", - подчеркнул эксперт.При этом он считает, что слова советника главы офиса президента Украины можно понять иначе - как попытку уклониться от ответственности в плане достижения демократии в этой стране."Арестович лукавит в том смысле, что выстраивать какие-то демократические нормы в государстве нет никакой необходимости, потому что, дескать, США ушли из Афганистана и местные пуштуны в виде талибанского движения в принципе одержали победу. Теперь мы сами можем быть этаким "Талибаном"* и делать все, что хотим, здесь, на территории Украины, можем убивать жителей Донбасса и подвергать унижениям и дискриминации русскокультурных граждан Украины", - добавил эксперт.По мнению Безпалько, украинская элита не может извлекать уроки из этой ситуации, так как полностью зависима от США. "Извлекать уроки и каким-то образом корректировать свои действия и риторику может только самостоятельный игрок, украинская элита совершенно не самостоятельна, она зависит от США точно так же, как те афганцы, которые цеплялись к фюзеляжам самолетов, ничем украинская элита от них не отличается, ну только может быть масштабом и определенной региональной спецификой", - пояснил эксперт.Он добавил, что украинская элита может "только бояться, что их бросят так же, как их бросили уже в Афганистане". "Например, там бросили 12 кадровых офицеров вооруженных сил Украины, оттуда не вывезли военнослужащих Румынии, Болгарии, Грузии... Если военнослужащие стран союзников считаются менее ценными, чем служебные собаки, которые находятся на службе вооруженных сил США, то украинская элита, очевидно, очень боится, что ее тоже бросят", - полагает эксперт.И все-таки у части украинцев появится сомнение в том, что надеяться на США не стоит, считает Безпалько. "Люди, которые еще хоть как-то способны думать более-менее свободно от украинского телевидения, от украинской пропаганды, увидят, что надеяться на США не стоит, что они просто пользуются и бросают. Но эти люди, как правило, внутри самой Украины ничего изменить не могут ни с помощью легальных политических инструментов вроде выборов, ни с помощью протестов или вооруженного восстания. Такие люди, как правило, просто пакуют чемоданы и уезжают куда-нибудь в Польшу или в Россию", - сказал он.По его мнению, в исторической перспективе, скорее, Россия должна извлечь уроки из этого и напоминать уже другим руководителям Украины, которые когда-нибудь придут к власти, чтобы они этот урок помнили.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
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в мире, украина, сша, талибан, афганистан, богдан безпалько, алексей арестович
13:43 18.08.2021
 
Эксперт призвал не ожидать ухода США с Украины по аналогии с Афганистаном

Политолог Безпалько: американцы не уйдут с Украины так же быстро, как из Афганистана

© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рассчитывать на то, что США уйдут из Украины, как ушли из Афганистана, не стоит, потому что Украина не требует таких же вложений, зато приносит американцам доход, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook, что события в Афганистане продемонстрировали крах политики Запада в навязывании своих представлений о демократии другим странам, поэтому построение демократии на Украине "не имеет смысла".
"С одной стороны, Арестович прав, в том смысле, что та модель демократии, которую США пытаются навязывать всем, далеко не везде приемлема, просто в силу обычаев, традиций, в силу инерции местного населения... Но в целом сравнивать Кабул и Киев не совсем правомерно, потому что в Украину не вкладывали такого бешеного количества денег, как в Афганистан, и рассчитывать, что американцы сразу оттуда уйдут, не стоит. В Украине можно еще много чего разграбить и выкачать", - сказал эксперт РИА Новости.
Он добавил, что США на Украине не создавали многотысячную дополнительную армию, не передавали туда такого количества вооружения, и американские войска не присутствуют там в таком количестве, как в Афганистане. Напротив, Украина сама оплачивает войну, которую она ведет против собственного населения на Донбассе, поэтому туда вкладывать деньги не надо, считает он.
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"А раз не надо вкладывать, то зачем же оттуда уходить? Украина со всеми задачами по уничтожению русского населения внутри себя справляется сама, более того, она еще и перечисляет в метрополию - в США - деньги, экспортируя дешевое сырье, дешевую рабочую силу. Все ее ценные активы, которых на Украине гораздо больше, чем в Афганистане, - это чернозем, предприятия, остатки советского наследства, - их можно еще долго продавать и выкачивать оттуда. Украина в этом смысле ценнее, чем Афганистан", - подчеркнул эксперт.
При этом он считает, что слова советника главы офиса президента Украины можно понять иначе - как попытку уклониться от ответственности в плане достижения демократии в этой стране.
"Арестович лукавит в том смысле, что выстраивать какие-то демократические нормы в государстве нет никакой необходимости, потому что, дескать, США ушли из Афганистана и местные пуштуны в виде талибанского движения в принципе одержали победу. Теперь мы сами можем быть этаким "Талибаном"* и делать все, что хотим, здесь, на территории Украины, можем убивать жителей Донбасса и подвергать унижениям и дискриминации русскокультурных граждан Украины", - добавил эксперт.
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По мнению Безпалько, украинская элита не может извлекать уроки из этой ситуации, так как полностью зависима от США. "Извлекать уроки и каким-то образом корректировать свои действия и риторику может только самостоятельный игрок, украинская элита совершенно не самостоятельна, она зависит от США точно так же, как те афганцы, которые цеплялись к фюзеляжам самолетов, ничем украинская элита от них не отличается, ну только может быть масштабом и определенной региональной спецификой", - пояснил эксперт.
Он добавил, что украинская элита может "только бояться, что их бросят так же, как их бросили уже в Афганистане". "Например, там бросили 12 кадровых офицеров вооруженных сил Украины, оттуда не вывезли военнослужащих Румынии, Болгарии, Грузии... Если военнослужащие стран союзников считаются менее ценными, чем служебные собаки, которые находятся на службе вооруженных сил США, то украинская элита, очевидно, очень боится, что ее тоже бросят", - полагает эксперт.
И все-таки у части украинцев появится сомнение в том, что надеяться на США не стоит, считает Безпалько. "Люди, которые еще хоть как-то способны думать более-менее свободно от украинского телевидения, от украинской пропаганды, увидят, что надеяться на США не стоит, что они просто пользуются и бросают. Но эти люди, как правило, внутри самой Украины ничего изменить не могут ни с помощью легальных политических инструментов вроде выборов, ни с помощью протестов или вооруженного восстания. Такие люди, как правило, просто пакуют чемоданы и уезжают куда-нибудь в Польшу или в Россию", - сказал он.
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По его мнению, в исторической перспективе, скорее, Россия должна извлечь уроки из этого и напоминать уже другим руководителям Украины, которые когда-нибудь придут к власти, чтобы они этот урок помнили.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреУкраинаСШАТалибанАфганистанБогдан БезпалькоАлексей Арестович
 
 
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