В ДНР назвали годовщину независимости Украины днем позора
Депутат Народного совета ДНР Чурадзе: Украина может праздновать только независимость от стабильности
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Чурадзе заявил, что сейчас Украина в День независимости может праздновать разве что независимость от стабильности, свободы и экономического роста.
Двадцать четвертого августа на Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран.
"Что под красивым названием "День независимости" празднуют на Украине сегодня? Независимость от чего? От стабильности? От свободы? От промышленного и экономического роста? Украина полностью зависима от тех, кто ею руководит, находится под ручным управлением Запада и, прежде всего, Вашингтона, особенно после событий 2014 года", - сказал РИА Новости Чурадзе.
По его словам, сегодня Запад, а не народ Украины решает, кто станет во главе государства, займет ключевые посты в прокуратуре, суде и органах местного самоуправления.
"Чтобы сегодня украинцы - адекватные украинцы, которых, уверен, большинство - с гордостью праздновали День независимости своей страны, нужно полностью вычистить Украину от нацистской швали, от прислужников Запада, от всех тех, кто пьет кровь и крадет ресурсы этого некогда благополучного государства. Только тогда украинский народ сможет гордиться своей свободой. Сегодня же это просто день позора", - добавил Чурадзе.
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