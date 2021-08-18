https://ria.ru/20210818/ukraina-1746202038.html

В ДНР назвали годовщину независимости Украины днем позора

В ДНР назвали годовщину независимости Украины днем позора - РИА Новости, 18.08.2021

В ДНР назвали годовщину независимости Украины днем позора

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Чурадзе заявил, что сейчас Украина в День независимости может праздновать... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:34

2021-08-18T12:34

2021-08-18T12:34

в мире

украина

владимир зеленский

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Чурадзе заявил, что сейчас Украина в День независимости может праздновать разве что независимость от стабильности, свободы и экономического роста.Двадцать четвертого августа на Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран.По его словам, сегодня Запад, а не народ Украины решает, кто станет во главе государства, займет ключевые посты в прокуратуре, суде и органах местного самоуправления."Чтобы сегодня украинцы - адекватные украинцы, которых, уверен, большинство - с гордостью праздновали День независимости своей страны, нужно полностью вычистить Украину от нацистской швали, от прислужников Запада, от всех тех, кто пьет кровь и крадет ресурсы этого некогда благополучного государства. Только тогда украинский народ сможет гордиться своей свободой. Сегодня же это просто день позора", - добавил Чурадзе.

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746033911.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика