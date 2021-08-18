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На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства - РИА Новости, 18.08.2021
На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" является бессмысленной. Такое мнение в Facebook выразил... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T05:00
2021-08-18T05:00
в мире
украина
сша
афганистан
алексей арестович
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" является бессмысленной. Такое мнение в Facebook выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, "победившей" и "остановившей историю" в 1991 году. "Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - написал он.Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. "Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются"", - утверждает Арестович.Это доказывает, что "идеалы выше интеллекта", при этом они способны застилать глаза даже "самым высокоразвитым типам и институциям", уверен он."В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет", - заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу "за построение новой цивилизации".
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в мире, украина, сша, афганистан, алексей арестович
05:00 18.08.2021
 
На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства

Советник главы офиса Зеленского Арестович: построение демократического государства бессмысленно

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" является бессмысленной. Такое мнение в Facebook выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, "победившей" и "остановившей историю" в 1991 году. "Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - написал он.
Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. "Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются"", - утверждает Арестович.
Это доказывает, что "идеалы выше интеллекта", при этом они способны застилать глаза даже "самым высокоразвитым типам и институциям", уверен он.
"В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет", - заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу "за построение новой цивилизации".
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