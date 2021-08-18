https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746249850.html
В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности
В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности - РИА Новости, 18.08.2021
В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности
Московские следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, совершенные 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:21
2021-08-18T17:21
2021-08-18T17:40
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московские следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, совершенные 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были несколько несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления ... "убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", - сказала Иванова.По версии следствия, вечером 2 января 2001 года четверо молодых людей, среди которых на момент совершения преступления были трое несовершеннолетних, обманув девушку, завели ее на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали ее, а затем жестоко избили и, убедившись, что девушка мертва, сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись."По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин ... В ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания. Установлен и допрошен еще один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, поскольку на момент участия в противоправных действиях он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за содеянное", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов.Как позднее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, самому младшему предполагаемому участнику преступления было 12 лет, самому старшему - 18. Девушке на момент убийства было 23 года. Как пояснил собеседник агентства, она собирала корм для бездомных собак, к ней подошли молодые люди и обманув, отвели на стойку, где, изнасиловав ее, жестоко избили и сломали ей шею.Преступление удалось раскрыть благодаря работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, а также сотрудников столичного уголовного розыска ГУ МВД России. В ходе расследования были проанализированы материалы дела, а также тщательно проверены собранные в 2001 году доказательства с учетом применения современных криминалистических методов.
https://ria.ru/20210817/arest-1746053316.html
https://ria.ru/20210814/priangare-1745727103.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
17:21 18.08.2021 (обновлено: 17:40 18.08.2021)
В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности
В Москве следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, совершенные 20 лет назад
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Московские следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, совершенные 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были несколько несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
"Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления ... "убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", - сказала Иванова.
По версии следствия, вечером 2 января 2001 года четверо молодых людей, среди которых на момент совершения преступления были трое несовершеннолетних, обманув девушку, завели ее на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали ее, а затем жестоко избили и, убедившись, что девушка мертва, сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись.
"По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин ... В ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания. Установлен и допрошен еще один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, поскольку на момент участия в противоправных действиях он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за содеянное", - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов.
Как позднее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, самому младшему предполагаемому участнику преступления было 12 лет, самому старшему - 18. Девушке на момент убийства было 23 года. Как пояснил собеседник агентства, она собирала корм для бездомных собак, к ней подошли молодые люди и обманув, отвели на стойку, где, изнасиловав ее, жестоко избили и сломали ей шею.
Преступление удалось раскрыть благодаря работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве
по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, а также сотрудников столичного уголовного розыска ГУ МВД России. В ходе расследования были проанализированы материалы дела, а также тщательно проверены собранные в 2001 году доказательства с учетом применения современных криминалистических методов.