https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746249850.html

В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности

В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности - РИА Новости, 18.08.2021

В Москве раскрыли убийство девушки 20-летней давности

Московские следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, совершенные 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:21

2021-08-18T17:21

2021-08-18T17:40

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московские следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, совершенные 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были несколько несовершеннолетних, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления ... "убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", - сказала Иванова.По версии следствия, вечером 2 января 2001 года четверо молодых людей, среди которых на момент совершения преступления были трое несовершеннолетних, обманув девушку, завели ее на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали ее, а затем жестоко избили и, убедившись, что девушка мертва, сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись."По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин ... В ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания. Установлен и допрошен еще один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, поскольку на момент участия в противоправных действиях он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за содеянное", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов.Как позднее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, самому младшему предполагаемому участнику преступления было 12 лет, самому старшему - 18. Девушке на момент убийства было 23 года. Как пояснил собеседник агентства, она собирала корм для бездомных собак, к ней подошли молодые люди и обманув, отвели на стойку, где, изнасиловав ее, жестоко избили и сломали ей шею.Преступление удалось раскрыть благодаря работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, а также сотрудников столичного уголовного розыска ГУ МВД России. В ходе расследования были проанализированы материалы дела, а также тщательно проверены собранные в 2001 году доказательства с учетом применения современных криминалистических методов.

https://ria.ru/20210817/arest-1746053316.html

https://ria.ru/20210814/priangare-1745727103.html

https://ria.ru/20210817/arest-1746078923.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия