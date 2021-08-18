https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746134052.html

"Спасал котенка": что не так в деле избитого до смерти студента

"Спасал котенка": что не так в деле избитого до смерти студента - РИА Новости, 18.08.2021

"Спасал котенка": что не так в деле избитого до смерти студента

Петербургские следователи разбираются в деле о гибели 20-летнего Тимура Бабаджанова: по их версии, его жестоко избил "неустановленным предметом" владелец... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:00

2021-08-18T14:30

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургский университет информационных технологий

васильевский остров

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Петербургские следователи разбираются в деле о гибели 20-летнего Тимура Бабаджанова: по их версии, его жестоко избил "неустановленным предметом" владелец внедорожника. Как утверждают очевидцы, молодой человек пытался достать из-под колес котенка, а хозяин машины принял его за вора. Родные Тимура опасаются, что все спишут на несчастный случай. РИА Новости выясняло обстоятельства трагедии.Удар по ногеУтром 9 августа жители дома 23 по улице Кораблестроителей обнаружили во дворе человека без сознания. Вызвали скорую, но медики ничем помочь уже не могли.Как выяснилось, погибший жил в том же доме. На Васильевский остров Тимур Бабаджанов переехал с родителями и братом совсем недавно. По версии следствия, студента избил 49-летний Вадим Андриянов из дома напротив."Он сообщил полицейским, что рано утром на его автомобильном брелоке сработала сигнализация, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Даниил. — Вышел на улицу, увидел возле машины вора и ударил его ладонью по ноге. Якобы сильно испугавшись, молодой человек упал и умер от сердечного приступа, а Андрианов вызвал полицию и врачей".По словам родных Тимура, уголовное дело возбудили по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности", подозреваемого после допроса отпустили. Тем временем в соцсетях, телеграм-каналах и даже местных СМИ распространилась информация, что в Санкт-Петербурге погиб автовор, пытавшийся ограбить или угнать машину."Совершенно непонятно, почему Тимура выставили угонщиком, — недоумевает его брат Таир. — Он машину-то ни разу не водил, а когда мы предлагали ему получить права, всегда отказывался. Вероятно, владелец внедорожника с адвокатом специально растиражировали такую версию, чтобы уйти от ответственности".Перспективный студентВ школе Тимуру легко давались точные науки, и после седьмого класса он поступил в физико-математический лицей. Программа была сложная: из 30 учеников окончили курс всего 12. Хорошие оценки и призовые места на олимпиадах помогли Бабаджанову поступить на бюджет в престижный Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики."Еще он серьезно увлекался робототехникой, — вспоминает Даниил. — Два года назад мы открыли небольшую фирму и стали продавать роботов собственного изготовления. Думали, что среди клиентов будут подростки, а покупали в основном 40-летние мужчины".Также Тимур вел детский кружок ракетостроения в родном лицее. По словам знакомых, парень был сосредоточен исключительно на науке и с криминалом никогда не связывался.На фото: Тимур БабаджановПоэтому версию, что их сын пытался что-то украсть с машины, родители Тимура сразу же отмели и начали искать свидетелей. Соседи рассказали, что в ту ночь студент, как обычно, вышел на улицу покормить бездомных кошек: он и еще одна женщина из подъезда делали это регулярно.Очевидцы утверждают, что видели, как, разложив по мискам еду, Тимур начал играть с котенком. Тот спрятался под припаркованный неподалеку Mitsubishi Pajero. Молодой человек попытался выманить его оттуда, но не смог, и пришлось залезать под машину. В этот момент сработала сигнализация и появился Андриянов."Лицо и голова у Тимура были разбиты, на руках и ногах — ссадины, — вспоминает Даниил,. — Одним ударом, тем более ладонью по ноге, дело явно не ограничилось. Да и проблем с сердцем у Тимура никогда не было. За месяц до этого он спокойно прыгал с парашютом".Через пару дней стали известны предварительные результаты вскрытия: судебные медики зафиксировали тупую травму живота с разрывом толстой кишки. А удары Тимуру, по заключению специалистов, наносили "неустановленным предметом" — палкой или металлической трубой."Для ареста нет оснований"Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью 111 часть 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Хозяина внедорожника задержали. Следователи попросили Василеостровский районный суд поместить его в СИЗО. "Андриянов и защитник возражали и настаивали на домашнем аресте, — отмечают в Объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга. — Они указывали на то, что обвиняемый характеризуется положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. Трудоустроен, социально адаптирован, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, есть постоянное место жительства".Также адвокат посчитал, что "тяжесть обвинения не служит основанием для заключения под стражу". Несмотря на доводы защиты, судья отправил Андриянова за решетку на два месяца. "Он вел себя очень уверенно и даже ухмылялся, — добавляет Таир. — На вопрос мамы, не хочет ли хотя бы извиниться, ответил, что сделает это "как-нибудь потом".На похороны Тимура пришли более ста человек: родственники, бывшие одноклассники и одногруппники, учителя и ученики. "Он был очень светлым, никому не отказывал в помощи, — говорят друзья погибшего. — Не мог спокойно пройти даже мимо бездомного животного. Тимур верил в добро и считал, что в мире уже давно не осталось плохих людей. Надеемся, что эта вера не умрет вместе с ним".Родные Тимура опасаются, что Андриянов и адвокат попытаются различными уловками добиться смягчения статьи. Пока же владельцу внедорожника грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html

https://ria.ru/20210804/draka-1744202370.html

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html

https://ria.ru/20210706/ubiystvo-1739996356.html

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происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский университет информационных технологий, васильевский остров, россия