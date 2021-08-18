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ЦБ отметил замедление роста цен на продукты
ЦБ отметил замедление роста цен на продукты - РИА Новости, 18.08.2021
ЦБ отметил замедление роста цен на продукты
Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:23
2021-08-18T18:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
северный кавказ
чукотка
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары, говорится в пресс-релизе регулятора.Годовая инфляция по итогам июля в РФ замедлилась на 0,04 процентного пункта, до 6,46%, и находилась в диапазоне от 4,5% на Чукотке до 9,1% в Дагестане, отмечает ЦБ. При этом число субъектов РФ с ускорением и замедлением инфляции было почти равным. "Рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве регионов России. Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов РФ внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты. При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары", - заявили в ЦБ."Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур", - пояснил регулятор.Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве субъектов РФ. Особенно быстро, по данным регулятора, цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки.В то же время годовые темпы роста цен на услуги в основном также повышались при сохранении значительной разнородности. Растущая динамика в ряде субъектов РФ связана с увеличением цен на коммунальные услуги из-за эффекта низкой базы, считают в ЦБ. Годом ранее индексация тарифов переносилась на другие месяцы. Сдерживало рост цен на услуги в целом по стране снижение стоимости туристических путевок в Турцию, также считают в ЦБ.Менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где традиционно сильнее влияние общестрановых факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины. Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги: строительные материалы, легковые автомобили, авиабилеты, заключает регулятор.
https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), северный кавказ, чукотка, россия
18:23 18.08.2021
 
ЦБ отметил замедление роста цен на продукты

ЦБ отметил замедление роста цен на продукты в июле, ускорение — на стройматериалы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа молочной продукции в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа молочной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары, говорится в пресс-релизе регулятора.
Годовая инфляция по итогам июля в РФ замедлилась на 0,04 процентного пункта, до 6,46%, и находилась в диапазоне от 4,5% на Чукотке до 9,1% в Дагестане, отмечает ЦБ. При этом число субъектов РФ с ускорением и замедлением инфляции было почти равным. "Рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве регионов России. Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов РФ внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты. При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары", - заявили в ЦБ.
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"Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур", - пояснил регулятор.
Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве субъектов РФ. Особенно быстро, по данным регулятора, цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки.
В то же время годовые темпы роста цен на услуги в основном также повышались при сохранении значительной разнородности. Растущая динамика в ряде субъектов РФ связана с увеличением цен на коммунальные услуги из-за эффекта низкой базы, считают в ЦБ. Годом ранее индексация тарифов переносилась на другие месяцы. Сдерживало рост цен на услуги в целом по стране снижение стоимости туристических путевок в Турцию, также считают в ЦБ.
Менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где традиционно сильнее влияние общестрановых факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины. Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги: строительные материалы, легковые автомобили, авиабилеты, заключает регулятор.
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