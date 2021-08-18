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Культура
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Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии
Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии - РИА Новости, 18.08.2021
Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии
В Сети появился трейлер постапокалиптической драмы "The Survivalist" ("Выживший") с Джоном Малковичем и Джонатаном Рисом-Майерсом в главных ролях, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:37
2021-08-18T03:37
культура
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер постапокалиптической драмы "The Survivalist" ("Выживший") с Джоном Малковичем и Джонатаном Рисом-Майерсом в главных ролях, сообщает Collider.События в фильме происходят во время пандемии, подорвавшей общественный порядок. Бывший агент ФБР (Рис-Майерс) всеми силами пытается защитить от главаря банды (Малкович) девушку, у которой есть уникальный иммунитет к вирусу.Режиссер картины — Джон Кийес. Джон Малкович ранее снимался в его ленте "Заложник-изгой". По данным Collider, премьера фильма состоится 1 октября 2021 года.
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джон малкович, новости культуры, кино и сериалы
03:37 18.08.2021
 

Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер постапокалиптической драмы "The Survivalist" ("Выживший") с Джоном Малковичем и Джонатаном Рисом-Майерсом в главных ролях, сообщает Collider.
События в фильме происходят во время пандемии, подорвавшей общественный порядок. Бывший агент ФБР (Рис-Майерс) всеми силами пытается защитить от главаря банды (Малкович) девушку, у которой есть уникальный иммунитет к вирусу.
Режиссер картины — Джон Кийес. Джон Малкович ранее снимался в его ленте "Заложник-изгой".
По данным Collider, премьера фильма состоится 1 октября 2021 года.
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