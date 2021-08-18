https://ria.ru/20210818/treyler-1746131422.html

Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии

Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии - РИА Новости, 18.08.2021

Джон Малкович выживает в трейлере драмы о пандемии

В Сети появился трейлер постапокалиптической драмы "The Survivalist" ("Выживший") с Джоном Малковичем и Джонатаном Рисом-Майерсом в главных ролях, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:37

2021-08-18T03:37

2021-08-18T03:37

культура

джон малкович

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер постапокалиптической драмы "The Survivalist" ("Выживший") с Джоном Малковичем и Джонатаном Рисом-Майерсом в главных ролях, сообщает Collider.События в фильме происходят во время пандемии, подорвавшей общественный порядок. Бывший агент ФБР (Рис-Майерс) всеми силами пытается защитить от главаря банды (Малкович) девушку, у которой есть уникальный иммунитет к вирусу.Режиссер картины — Джон Кийес. Джон Малкович ранее снимался в его ленте "Заложник-изгой". По данным Collider, премьера фильма состоится 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210813/nicolascage-1745471829.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон малкович, новости культуры, кино и сериалы