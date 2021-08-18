https://ria.ru/20210818/transformatsiya-1746202396.html
В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года
В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года - РИА Новости, 18.08.2021
В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года
Стратегия цифровой трансформации Тюменской области, утвержденная накануне правительством региона, включает реализацию 49 региональных и федеральных проектов... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:49
2021-08-18T12:49
2021-08-18T12:49
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технологии
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 18 авг – РИА Новости. Стратегия цифровой трансформации Тюменской области, утвержденная накануне правительством региона, включает реализацию 49 региональных и федеральных проектов внедрения цифровых технологий в здравоохранении, образовании, соцсфере, развитии городской среды, на транспорте и в госуправлении, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Документ также определяет показатели цифрового развития региона на период до 2024 года. На основании стратегии до 1 ноября будет разработан детальный план цифровой трансформации.Как отметил на онлайн-заседании региональной комиссии по цифровому развитию губернатор Тюменской области Александр Моор, цель стратегии - достижение цифровой зрелости региона, включая внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и использование технологий искусственного интеллекта.Стратегия, сформулированная в соответствии с рекомендациями Минцифры РФ, разрабатывалась проектной командой при участии тюменских предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий.
https://ria.ru/20210804/obmolot-1744328135.html
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