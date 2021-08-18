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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210818/transformatsiya-1746202396.html
В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года
В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года - РИА Новости, 18.08.2021
В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года
Стратегия цифровой трансформации Тюменской области, утвержденная накануне правительством региона, включает реализацию 49 региональных и федеральных проектов... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:49
2021-08-18T12:49
тюменская область
технологии
тюменская область
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 18 авг – РИА Новости. Стратегия цифровой трансформации Тюменской области, утвержденная накануне правительством региона, включает реализацию 49 региональных и федеральных проектов внедрения цифровых технологий в здравоохранении, образовании, соцсфере, развитии городской среды, на транспорте и в госуправлении, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Документ также определяет показатели цифрового развития региона на период до 2024 года. На основании стратегии до 1 ноября будет разработан детальный план цифровой трансформации.Как отметил на онлайн-заседании региональной комиссии по цифровому развитию губернатор Тюменской области Александр Моор, цель стратегии - достижение цифровой зрелости региона, включая внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и использование технологий искусственного интеллекта.Стратегия, сформулированная в соответствии с рекомендациями Минцифры РФ, разрабатывалась проектной командой при участии тюменских предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий.
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технологии, тюменская область, александр моор, россия
12:49 18.08.2021
 

В Тюменской области утвердили стратегию цифровой трансформации до 2024 года

© Правительство Тюменской области Здание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области
© Правительство Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 18 авг – РИА Новости. Стратегия цифровой трансформации Тюменской области, утвержденная накануне правительством региона, включает реализацию 49 региональных и федеральных проектов внедрения цифровых технологий в здравоохранении, образовании, соцсфере, развитии городской среды, на транспорте и в госуправлении, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Документ также определяет показатели цифрового развития региона на период до 2024 года. На основании стратегии до 1 ноября будет разработан детальный план цифровой трансформации.
Как отметил на онлайн-заседании региональной комиссии по цифровому развитию губернатор Тюменской области Александр Моор, цель стратегии - достижение цифровой зрелости региона, включая внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и использование технологий искусственного интеллекта.
"Этот документ не догма, в случае необходимости он будет пересматриваться, исходя из актуальных задач цифрового развития", - приводятся в сообщении слова Моора.
Стратегия, сформулированная в соответствии с рекомендациями Минцифры РФ, разрабатывалась проектной командой при участии тюменских предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий.
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Тюменская областьТехнологииТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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