https://ria.ru/20210818/tiktok-1746184238.html

В Сети стало вирусным видео с российскими Скарлетт Йоханссон и Марго Робби

В Сети стало вирусным видео с российскими Скарлетт Йоханссон и Марго Робби - РИА Новости, 18.08.2021

В Сети стало вирусным видео с российскими Скарлетт Йоханссон и Марго Робби

В Сети стало вирусным видео из TikTok, на котором два российских блогера появляются в образах Черной вдовы и Харли Квинн — героинь из фильмов по комиксам Marvel РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:42

2021-08-18T15:42

2021-08-18T15:42

культура

marvel comics

dc comics

новости культуры

стиль жизни

скарлетт йоханссон

марго робби

tiktok

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети стало вирусным видео из TikTok, на котором два российских блогера появляются в образах Черной вдовы и Харли Квинн — героинь из фильмов по комиксам Marvel и DC. Под ремикс трека "Scream & Shout" двойник Йоханссон mimisskate и Робби russian_harley_official из повседневной одежды "переодеваются" в супергеройскую, а заодно доказывают, что дружба между персонажами из разных киновселенных возможна. За несколько дней видео набрало почти 57 миллионов просмотров и десять миллионов лайков. В комментариях пользователи пишут, что поражены сходством россиянок с голливудскими актрисами, сыгравшими Черную вдову и Харли Квинн. На косплей блогеров из России обратили внимание и ряд зарубежных СМИ, в том числе американские издания ScreenRant и CinemaBlend, а также британское Metro. Западные журналисты отметили, что у тиктокерш получилось "невероятное перевоплощение", причем не только за счет внешних данных, но и детально проработанным костюмам и гриму.

https://ria.ru/20210810/virusnoevideo-1744916800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, dc comics, новости культуры, стиль жизни, скарлетт йоханссон, марго робби, tiktok