https://ria.ru/20210818/terroristy-1746179767.html
Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму - РИА Новости, 18.08.2021
Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против участников ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:33
2021-08-18T10:33
2021-08-18T10:41
происшествия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
поволжье
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против участников ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму.На кадрах показаны моменты задержания подозреваемых. При обысках силовики обнаружили исламистскую символику, запрещенную литературу и документы, в которых описывалось создание "всемирного халифата".Двум главарям и троим активным участникам "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) во многих странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, их уже ловили в том же Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html
https://ria.ru/20210705/terakty-1739874430.html
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ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму
В России разгромлена новая ячейка запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - теперь в Крыму.
По данным ФСБ, задержаны пять исламистов, пропагандировавших создание "всемирного халифата" и свержение светской власти.
2021-08-18T10:33
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происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье, россия
10:33 18.08.2021 (обновлено: 10:41 18.08.2021)
Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
ФСБ опубликовала видео задержания сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму