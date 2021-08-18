https://ria.ru/20210818/terroristy-1746179767.html

Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму

Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму - РИА Новости, 18.08.2021

Появилось видео задержания участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму

Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против участников ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:33

2021-08-18T10:33

2021-08-18T10:41

происшествия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хизб ут-тахрир аль-ислами

поволжье

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против участников ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму.На кадрах показаны моменты задержания подозреваемых. При обысках силовики обнаружили исламистскую символику, запрещенную литературу и документы, в которых описывалось создание "всемирного халифата".Двум главарям и троим активным участникам "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) во многих странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, их уже ловили в том же Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html

https://ria.ru/20210705/terakty-1739874430.html

республика крым

поволжье

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму В России разгромлена новая ячейка запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - теперь в Крыму. По данным ФСБ, задержаны пять исламистов, пропагандировавших создание "всемирного халифата" и свержение светской власти. 2021-08-18T10:33 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье, россия