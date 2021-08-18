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Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде до конца недели
Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде до конца недели - РИА Новости, 18.08.2021
Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде до конца недели
Температура выше нормы ожидается до конца рабочей недели по всей территории России, в ряде регионов отклонения от нормы могут достичь 10-12 градусов, сообщил... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:13
2021-08-18T03:13
2021-08-18T07:37
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Температура выше нормы ожидается до конца рабочей недели по всей территории России, в ряде регионов отклонения от нормы могут достичь 10-12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, "в красных оттенках" до пятницы будет вся синоптическая карта, и лишь в воскресенье в некоторых регионах температура опустится ниже нормы на два градуса.Самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале, где жара достигнет 30-31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных 4 градусов тепла там ожидаются 14. Сильная жара ожидается и на юге Центрального федерального округа.Такие высокие температуры, отметил Вильфанд, можно встретить далеко не в каждом июле, а для августа это и вовсе редкое явление.
https://ria.ru/20210817/pogoda-1746117223.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
03:13 18.08.2021 (обновлено: 07:37 18.08.2021)
Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде до конца недели
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян об аномально теплой погоде до конца недели