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В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО
В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО - РИА Новости, 18.08.2021
В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО
Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:53
2021-08-18T19:53
2021-08-18T20:21
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Банка России."Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России", - говорится в сообщении ЦБ."Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", - добавил регулятор.По расчетам ЦБ, такая мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис - доступнее. Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор "автогражданки", в том числе с возвратом части страховой премии.В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.
https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html
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общество, центральный банк рф (цб рф), авто, осаго, россия
19:53 18.08.2021 (обновлено: 20:21 18.08.2021)
В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО
ЦБ: с 29 августа водителям не потребуется проходить техосмотр для покупки ОСАГО