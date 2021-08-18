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В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО
В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО - РИА Новости, 18.08.2021
В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО
Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:53
2021-08-18T20:21
общество
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осаго
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Банка России."Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России", - говорится в сообщении ЦБ."Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", - добавил регулятор.По расчетам ЦБ, такая мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис - доступнее. Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор "автогражданки", в том числе с возвратом части страховой премии.В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.
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общество, центральный банк рф (цб рф), авто, осаго, россия
19:53 18.08.2021 (обновлено: 20:21 18.08.2021)
 
В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО

ЦБ: с 29 августа водителям не потребуется проходить техосмотр для покупки ОСАГО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Банка России.
"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России", - говорится в сообщении ЦБ.
ТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки"
"Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", - добавил регулятор.
По расчетам ЦБ, такая мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис - доступнее. Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор "автогражданки", в том числе с возвратом части страховой премии.
В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.
Техосмотр - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
 
ОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)АвтоОСАГОРоссия
 
 
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