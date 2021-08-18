https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746271633.html

В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО

В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО - РИА Новости, 18.08.2021

В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО

Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:53

2021-08-18T19:53

2021-08-18T20:21

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Банка России."Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России", - говорится в сообщении ЦБ."Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", - добавил регулятор.По расчетам ЦБ, такая мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис - доступнее. Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор "автогражданки", в том числе с возвратом части страховой премии.В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html

https://ria.ru/20210704/to-1739778724.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, центральный банк рф (цб рф), авто, осаго, россия