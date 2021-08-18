Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/taliby-1746198115.html
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии
Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что талибы поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя "как в Средневековье". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:13
2021-08-18T12:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745926928_0:380:2847:1981_1920x0_80_0_0_ac3da7c0dd387e31ad40b46f76c7b1ac.jpg
ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости. Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что талибы поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя "как в Средневековье"."Боевики поддерживают безопасность на улицах, они избегают общественных беспорядков. Мы не получаем сообщений о том, что они ведут себя как в Средневековье, как это было в прошлом", - заявил Картер телеканалу Sky News.По его мнению, талибы сейчас могут быть более умеренными, чем когда они пришли к власти в Афганистане в 1990-х.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
кабул (город)
афганистан
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745926928_0:391:2207:2046_1920x0_80_0_0_61bfa847458529f6739978360bcd49f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, великобритания
12:13 18.08.2021 (обновлено: 12:14 18.08.2021)
 
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии

Глава генштаба Британии Картер оценил поведение талибов в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости. Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что талибы поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя "как в Средневековье".
"Боевики поддерживают безопасность на улицах, они избегают общественных беспорядков. Мы не получаем сообщений о том, что они ведут себя как в Средневековье, как это было в прошлом", - заявил Картер телеканалу Sky News.
По его мнению, талибы сейчас могут быть более умеренными, чем когда они пришли к власти в Афганистане в 1990-х.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
Лента новостейМолния