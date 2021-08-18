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Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии
Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что талибы поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя "как в Средневековье". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:13
2021-08-18T12:13
2021-08-18T12:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
великобритания
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ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости. Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что талибы поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя "как в Средневековье"."Боевики поддерживают безопасность на улицах, они избегают общественных беспорядков. Мы не получаем сообщений о том, что они ведут себя как в Средневековье, как это было в прошлом", - заявил Картер телеканалу Sky News.По его мнению, талибы сейчас могут быть более умеренными, чем когда они пришли к власти в Афганистане в 1990-х.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, великобритания
12:13 18.08.2021 (обновлено: 12:14 18.08.2021)
Талибы уже не ведут себя "как в Средневековье", заявили в Британии
Глава генштаба Британии Картер оценил поведение талибов в Афганистане