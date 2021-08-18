https://ria.ru/20210818/taliban-1746166253.html
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы - РИА Новости, 18.08.2021
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:29
2021-08-18T08:29
2021-08-18T08:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983194_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a776f9a7a5d8ee37d6a8b66372c26281.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ."Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"*, — приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.На фоне вывода из республики американского контингента мятежники быстро заняли все крупные города и погранпереходы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну.Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления. На переходное правительство они не согласны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983194_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_916b431a5240bd699f18143a1e45efce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, кабул (город)
08:29 18.08.2021 (обновлено: 08:52 18.08.2021)
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
Рейтер: "Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы членам движения