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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/taliban-1746166253.html
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы - РИА Новости, 18.08.2021
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы
Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:29
2021-08-18T08:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ."Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"*, — приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.На фоне вывода из республики американского контингента мятежники быстро заняли все крупные города и погранпереходы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну.Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления. На переходное правительство они не согласны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, кабул (город)
08:29 18.08.2021 (обновлено: 08:52 18.08.2021)
 
"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы

Рейтер: "Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы членам движения

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ.
"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"*, — приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
"Под ударом соседние страны": каким оружием завладели талибы
На фоне вывода из республики американского контингента мятежники быстро заняли все крупные города и погранпереходы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну.
Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления. На переходное правительство они не согласны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанКабул (город)
 
 
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