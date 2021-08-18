https://ria.ru/20210818/taliban-1746166253.html

"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы

"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы - РИА Новости, 18.08.2021

"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы

Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:29

2021-08-18T08:29

2021-08-18T08:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

кабул (город)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передают западные СМИ."Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"*, — приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.На фоне вывода из республики американского контингента мятежники быстро заняли все крупные города и погранпереходы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну.Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления. На переходное правительство они не согласны.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

афганистан

кабул (город)

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в мире, талибан, афганистан, кабул (город)