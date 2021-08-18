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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/taliban-1746157873.html
Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане
Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021
Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане
Радикальное движение "Талибан"* с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде"* на территории Афганистана, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T02:12
2021-08-18T02:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
аль-каида
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде"* на территории Афганистана, сообщает министерство обороны США.Ранее представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде"* и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана."Талибан"* продолжил поддерживать отношения с "Аль-Каидой"*, предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане", - говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона конгрессу.Также отмечается, что "ИГИЛ-Хорасан"* в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить безопасность.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, аль-каида
02:12 18.08.2021 (обновлено: 02:24 18.08.2021)
 
Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане

В Пентагоне заявили, что талибы в этом году предоставили убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане

© AP PhotoБоевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде"* на территории Афганистана, сообщает министерство обороны США.
Ранее представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде"* и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
01:21Захват власти в Афганистане талибами
WSJ: США отменили поставку долларов в Афганистан до взятия Кабула талибами
"Талибан"* продолжил поддерживать отношения с "Аль-Каидой"*, предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане", - говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона конгрессу.
Также отмечается, что "ИГИЛ-Хорасан"* в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить безопасность.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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8 июля, 17:26Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанАль-Каида
 
 
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