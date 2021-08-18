https://ria.ru/20210818/taliban-1746157873.html

Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане

Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021

Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане

Радикальное движение "Талибан"* с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде"* на территории Афганистана, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T02:12

2021-08-18T02:12

2021-08-18T02:24

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде"* на территории Афганистана, сообщает министерство обороны США.Ранее представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде"* и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана."Талибан"* продолжил поддерживать отношения с "Аль-Каидой"*, предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане", - говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона конгрессу.Также отмечается, что "ИГИЛ-Хорасан"* в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить безопасность.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористические организации, запрещенные в России.

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в мире, сша, талибан, афганистан, аль-каида