02:12 18.08.2021 (обновлено: 02:24 18.08.2021)
Пентагон: талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане
В Пентагоне заявили, что талибы в этом году предоставили убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане
© AP PhotoБоевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде"* на территории Афганистана, сообщает министерство обороны США.
Ранее представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде"* и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.
"Талибан"* продолжил поддерживать отношения с "Аль-Каидой"*, предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане", - говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона конгрессу.
Также отмечается, что "ИГИЛ-Хорасан"* в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить безопасность.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористические организации, запрещенные в России.