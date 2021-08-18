https://ria.ru/20210818/tailand-1746233750.html

Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда

Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда - РИА Новости, 18.08.2021

Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда

Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:55

2021-08-18T15:55

2021-08-18T17:12

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бангкок

новости - туризм

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде."В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — сказано в релизе. Сроки озвучат позже. "Песочницы" — отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.В дальнейшем, по мнению экспертов, для отдыха в Таиланде нужно будет предоставить сертификат об иммунизации, заполнить свидетельство о въезде, предъявить подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле.Также туристу предстоит оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.

https://ria.ru/20210609/evrosoyuz-1736366784.html

https://ria.ru/20210816/pkhuket-1745896871.html

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2021

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