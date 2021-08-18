https://ria.ru/20210818/tailand-1746233750.html
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда - РИА Новости, 18.08.2021
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда
Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:55
2021-08-18T15:55
2021-08-18T17:12
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коронавирус covid-19
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бангкок
новости - туризм
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде."В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — сказано в релизе. Сроки озвучат позже. "Песочницы" — отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.В дальнейшем, по мнению экспертов, для отдыха в Таиланде нужно будет предоставить сертификат об иммунизации, заполнить свидетельство о въезде, предъявить подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле.Также туристу предстоит оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.
https://ria.ru/20210609/evrosoyuz-1736366784.html
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таиланд, россия, коронавирус covid-19, общество, вакцина "спутник v", бангкок, новости - туризм, туристы, туризм, где отдохнуть, куда можно лететь
15:55 18.08.2021 (обновлено: 17:12 18.08.2021)
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда
Посольство России: Таиланд разрешил привитым "Спутником V" въезд в туристические районы
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бангкок
будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России
в Таиланде
.
"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — сказано в релизе. Сроки озвучат позже.
"Песочницы" — отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.
Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.
В дальнейшем, по мнению экспертов, для отдыха в Таиланде нужно будет предоставить сертификат об иммунизации, заполнить свидетельство о въезде, предъявить подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле.
Также туристу предстоит оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.