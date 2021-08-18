Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210818/tailand-1746233750.html
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда - РИА Новости, 18.08.2021
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда
Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:55
2021-08-18T17:12
таиланд
россия
коронавирус covid-19
туризм
общество
вакцина "спутник v"
бангкок
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149934/22/1499342297_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_5aeb4f3911386f64dbccd985d9e21262.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде."В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — сказано в релизе. Сроки озвучат позже. "Песочницы" — отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.В дальнейшем, по мнению экспертов, для отдыха в Таиланде нужно будет предоставить сертификат об иммунизации, заполнить свидетельство о въезде, предъявить подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле.Также туристу предстоит оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.
https://ria.ru/20210609/evrosoyuz-1736366784.html
https://ria.ru/20210816/pkhuket-1745896871.html
таиланд
россия
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149934/22/1499342297_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_aa0d4f5cc75d969f06aebe9306d07353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, россия, коронавирус covid-19, общество, вакцина "спутник v", бангкок, новости - туризм, туристы, туризм, где отдохнуть, куда можно лететь
15:55 18.08.2021 (обновлено: 17:12 18.08.2021)
 
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда

Посольство России: Таиланд разрешил привитым "Спутником V" въезд в туристические районы

© Fotolia / Reise-und NaturfotoВид на Камала Бич в Таиланде
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде.
"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — сказано в релизе. Сроки озвучат позже.
"Песочницы" — отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.
Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:12Распространение коронавируса
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз
В дальнейшем, по мнению экспертов, для отдыха в Таиланде нужно будет предоставить сертификат об иммунизации, заполнить свидетельство о въезде, предъявить подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле.
Также туристу предстоит оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 14:28Туризм
Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета
 
ТуризмТаиландРоссияКоронавирус COVID-19ОбществоВакцина "Спутник V"БангкокНовости - ТуризмтуристыТуризмгде отдохнутькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния