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В Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу коменданта концлагеря
В Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу коменданта концлагеря - РИА Новости, 18.08.2021
В Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу коменданта концлагеря
Процесс над экс-секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф откроется в ФРГ 30 сентября, слушания запланированы до июня 2022 года, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:54
2021-08-18T17:54
в мире
гданьск
польша
германия
вторая мировая война (1939-1945)
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Процесс над экс-секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф откроется в ФРГ 30 сентября, слушания запланированы до июня 2022 года, сообщила в среду пресс-служба суда города Итцехо."Основные слушания начнутся в четверг, 30 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости. В документе указано, что слушания запланированы до 7 июня 2022 года."Это предварительное расписание", - уточнили РИА Новости в суде. Дата вынесения приговора пока также неизвестна.Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что подозреваемая обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств во время работы с июня 1943 по апрель 1945 годов в качестве секретаря коменданта концлагеря. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
https://ria.ru/20210801/germaniya-1743851319.html
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в мире, гданьск, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945)
17:54 18.08.2021
 
В Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу коменданта концлагеря

Процесс над 96-летней экс-секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф откроется в Германии 30 сентября

© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурм Рейхстага. Май 1945 года
Штурм Рейхстага. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Процесс над экс-секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф откроется в ФРГ 30 сентября, слушания запланированы до июня 2022 года, сообщила в среду пресс-служба суда города Итцехо.
"Основные слушания начнутся в четверг, 30 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости. В документе указано, что слушания запланированы до 7 июня 2022 года.
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"Это предварительное расписание", - уточнили РИА Новости в суде. Дата вынесения приговора пока также неизвестна.
Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что подозреваемая обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств во время работы с июня 1943 по апрель 1945 годов в качестве секретаря коменданта концлагеря. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.
Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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