https://ria.ru/20210818/sud-1746228865.html

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам - РИА Новости, 18.08.2021

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Павла Коломыцева, обвиняемого в том, что он на глазах у детей стрелял в бездомных собак из... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:23

2021-08-18T15:23

2021-08-18T15:46

происшествия

ростовская область

октябрьский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Павла Коломыцева, обвиняемого в том, что он на глазах у детей стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как ранее сообщала полиция, в начале июня текущего года в отдел полиции по Октябрьскому району поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматики. Подозреваемый был задержан.По его информации, во дворе дома по улице Висаитова Коломыцев дважды выстрелил из пневматической винтовки в голову и тело бродячей собаки. Позже на переулке Андреева на глазах у маленьких детей он выстрелил в голову другой собаке. Потом он оттащил животное в сторону и ударил его о мусорный контейнер, а затем выбросил в бак. Животное погибло.

https://ria.ru/20210524/politsiya-1733607220.html

ростовская область

октябрьский район

россия

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происшествия, ростовская область, октябрьский район, россия