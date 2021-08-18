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Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам - РИА Новости, 18.08.2021
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Павла Коломыцева, обвиняемого в том, что он на глазах у детей стрелял в бездомных собак из... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:23
2021-08-18T15:46
происшествия
ростовская область
октябрьский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Павла Коломыцева, обвиняемого в том, что он на глазах у детей стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как ранее сообщала полиция, в начале июня текущего года в отдел полиции по Октябрьскому району поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматики. Подозреваемый был задержан.По его информации, во дворе дома по улице Висаитова Коломыцев дважды выстрелил из пневматической винтовки в голову и тело бродячей собаки. Позже на переулке Андреева на глазах у маленьких детей он выстрелил в голову другой собаке. Потом он оттащил животное в сторону и ударил его о мусорный контейнер, а затем выбросил в бак. Животное погибло.
https://ria.ru/20210524/politsiya-1733607220.html
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происшествия, ростовская область, октябрьский район, россия
15:23 18.08.2021 (обновлено: 15:46 18.08.2021)
 
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за стрельбу по бездомным собакам

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело мужчины, обвиняемого в стрельбе по бездомным собакам

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Павла Коломыцева, обвиняемого в том, что он на глазах у детей стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как ранее сообщала полиция, в начале июня текущего года в отдел полиции по Октябрьскому району поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматики. Подозреваемый был задержан.
"В Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Коломыцева Павла Николаевича, обвиняемого по пунктам "в, д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в присутствии малолетнего, в отношении нескольких животных)", - сказал представитель суда.
По его информации, во дворе дома по улице Висаитова Коломыцев дважды выстрелил из пневматической винтовки в голову и тело бродячей собаки. Позже на переулке Андреева на глазах у маленьких детей он выстрелил в голову другой собаке. Потом он оттащил животное в сторону и ударил его о мусорный контейнер, а затем выбросил в бак. Животное погибло.
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