https://ria.ru/20210818/sud-1746187791.html

Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд

Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд - РИА Новости, 18.08.2021

Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд

Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:16

2021-08-18T11:16

2021-08-18T11:16

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он выбросил в окно, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области."Завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства местного жителя… уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Советского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 3 января этого года в одной из квартир дома по улице Иванова в новосибирском Академгородке женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина без головы. При обходе придомовой территории под окнами квартиры обнаружили отчлененную от тела голову мужчины в полиэтиленовом пакете."В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночное время 31 декабря 2020 года между потерпевшим и его 51-летним знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой обвиняемый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего приискал в квартире нож и отчленил им от тела голову", - сообщили в следственном управлении.Полицейские и следователи СК по горячим следам задержали скрывшегося с места преступления подозреваемого. В управлении уточнили, что с учетом собранных доказательств по делу мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.

https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592029012.html

https://ria.ru/20201026/ubiystvo-1581566219.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия