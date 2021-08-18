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Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд
Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд - РИА Новости, 18.08.2021
Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд
Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:16
2021-08-18T11:16
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он выбросил в окно, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области."Завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства местного жителя… уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Советского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 3 января этого года в одной из квартир дома по улице Иванова в новосибирском Академгородке женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина без головы. При обходе придомовой территории под окнами квартиры обнаружили отчлененную от тела голову мужчины в полиэтиленовом пакете."В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночное время 31 декабря 2020 года между потерпевшим и его 51-летним знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой обвиняемый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего приискал в квартире нож и отчленил им от тела голову", - сообщили в следственном управлении.Полицейские и следователи СК по горячим следам задержали скрывшегося с места преступления подозреваемого. В управлении уточнили, что с учетом собранных доказательств по делу мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.
https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592029012.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:16 18.08.2021
 
Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, пойдет под суд

В Новосибирске завершили расследование дела против мужчины, обезглавившего знакомого

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он выбросил в окно, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства местного жителя… уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Советского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 10:50
В новосибирском Академгородке обезглавили мужчину
По данным следствия, 3 января этого года в одной из квартир дома по улице Иванова в новосибирском Академгородке женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина без головы. При обходе придомовой территории под окнами квартиры обнаружили отчлененную от тела голову мужчины в полиэтиленовом пакете.
"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночное время 31 декабря 2020 года между потерпевшим и его 51-летним знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой обвиняемый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего приискал в квартире нож и отчленил им от тела голову", - сообщили в следственном управлении.
Полицейские и следователи СК по горячим следам задержали скрывшегося с места преступления подозреваемого. В управлении уточнили, что с учетом собранных доказательств по делу мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 13:24
В Петербурге задержали подозреваемого по "делу об отрезанном пальце"
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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