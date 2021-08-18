https://ria.ru/20210818/sud-1746184465.html

Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного

Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного - РИА Новости, 18.08.2021

Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного

Сотрудник колонии в Челябинской области предстанет перед судом за превышение полномочий, что привело к побегу заключенного, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:58

2021-08-18T10:58

2021-08-18T10:58

происшествия

челябинская область

касли

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудник колонии в Челябинской области предстанет перед судом за превышение полномочий, что привело к побегу заключенного, говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК России.Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщало, что младший инспектор исправительной колонии №21 города Касли Челябинской области разрешил заключенному сбежать из колонии-поселения, в отношении сотрудника возбудили уголовное дело за превышение полномочий."Завершено расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУФСИН России по Челябинской области (город Касли), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 26 июня обвиняемый разрешил заключенному покинуть место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот и сбежал. Кроме того, ранее сотрудник колонии незаконно передал заключенному телефон и 40 тысяч рублей. Добавляется, что осужденный, совершивший побег, задержан.

https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744708239.html

https://ria.ru/20201005/pobeg-1578328934.html

челябинская область

касли

россия

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происшествия, челябинская область, касли, следственный комитет россии (ск рф), россия