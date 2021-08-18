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Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного
Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного - РИА Новости, 18.08.2021
Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного
Сотрудник колонии в Челябинской области предстанет перед судом за превышение полномочий, что привело к побегу заключенного, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:58
2021-08-18T10:58
происшествия
челябинская область
касли
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудник колонии в Челябинской области предстанет перед судом за превышение полномочий, что привело к побегу заключенного, говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК России.Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщало, что младший инспектор исправительной колонии №21 города Касли Челябинской области разрешил заключенному сбежать из колонии-поселения, в отношении сотрудника возбудили уголовное дело за превышение полномочий."Завершено расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУФСИН России по Челябинской области (город Касли), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 26 июня обвиняемый разрешил заключенному покинуть место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот и сбежал. Кроме того, ранее сотрудник колонии незаконно передал заключенному телефон и 40 тысяч рублей. Добавляется, что осужденный, совершивший побег, задержан.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, касли, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:58 18.08.2021
 
Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд после побега заключенного

Сотрудник челябинской колонии пойдет под суд за превышение полномочий после побега заключенного

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудник колонии в Челябинской области предстанет перед судом за превышение полномочий, что привело к побегу заключенного, говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК России.
Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщало, что младший инспектор исправительной колонии №21 города Касли Челябинской области разрешил заключенному сбежать из колонии-поселения, в отношении сотрудника возбудили уголовное дело за превышение полномочий.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУФСИН России по Челябинской области (город Касли), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 26 июня обвиняемый разрешил заключенному покинуть место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот и сбежал. Кроме того, ранее сотрудник колонии незаконно передал заключенному телефон и 40 тысяч рублей. Добавляется, что осужденный, совершивший побег, задержан.
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ПроисшествияЧелябинская областьКаслиСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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