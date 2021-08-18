https://ria.ru/20210818/stsena-1746235310.html

В Киеве ко Дню независимости установили сцену на месте братской могилы

В Киеве ко Дню независимости установили сцену на месте братской могилы - РИА Новости, 18.08.2021

В Киеве ко Дню независимости установили сцену на месте братской могилы

Сцену для празднования Дня независимости Украины установили в Киеве на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов, сообщил в среду заместитель... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:04

2021-08-18T16:04

2021-08-18T16:04

в мире

украина

киев

день независимости украины

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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Сцену для празднования Дня независимости Украины установили в Киеве на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов, сообщил в среду заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", - написал Прокопив на своей странице в Facebook.Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что сцена стоит на памятном знаке.

https://ria.ru/20210817/kiev-1746090188.html

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в мире, украина, киев, день независимости украины