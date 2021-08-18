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В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые - РИА Новости, 18.08.2021
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:07
2021-08-18T13:07
2021-08-18T14:51
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC.Инцидент произошел накануне вечером возле магазина: мужчина вышел из машины темного цвета и открыл огонь по игравшим в настольные игры молодым людям.Четыре человека госпитализированы, еще один отказался от медицинской помощи. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.Удалось ли задержать преступника, не уточняется.За последнее время в США фиксируют всплеск таких происшествий. В 2020-м от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.
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в мире, сша, нью-йорк (город)
13:07 18.08.2021 (обновлено: 14:51 18.08.2021)
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
ABC: в результате нападения в Нью-Йорке пострадали не менее пяти человек