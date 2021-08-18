Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/strelba-1746208236.html
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые - РИА Новости, 18.08.2021
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:07
2021-08-18T14:51
в мире
сша
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226416_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_0f8e08f614bf92c1c172ffc1c0584d44.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC.Инцидент произошел накануне вечером возле магазина: мужчина вышел из машины темного цвета и открыл огонь по игравшим в настольные игры молодым людям.Четыре человека госпитализированы, еще один отказался от медицинской помощи. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.Удалось ли задержать преступника, не уточняется.За последнее время в США фиксируют всплеск таких происшествий. В 2020-м от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.
https://ria.ru/20210814/strelba-1745715491.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226416_207:0:1984:1333_1920x0_80_0_0_e93b252458071ebdd1148a89013ba704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город)
13:07 18.08.2021 (обновлено: 14:51 18.08.2021)
 
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые

ABC: в результате нападения в Нью-Йорке пострадали не менее пяти человек

© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Gaelen Morse
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC.
Инцидент произошел накануне вечером возле магазина: мужчина вышел из машины темного цвета и открыл огонь по игравшим в настольные игры молодым людям.
Четыре человека госпитализированы, еще один отказался от медицинской помощи. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Удалось ли задержать преступника, не уточняется.
За последнее время в США фиксируют всплеск таких происшествий. В 2020-м от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.
Автомобиль полиции, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 01:12
При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
 
В миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
Лента новостейМолния