https://ria.ru/20210818/strelba-1746208236.html

В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые

В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые - РИА Новости, 18.08.2021

В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:07

2021-08-18T13:07

2021-08-18T14:51

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает местное отделение телеканала ABC.Инцидент произошел накануне вечером возле магазина: мужчина вышел из машины темного цвета и открыл огонь по игравшим в настольные игры молодым людям.Четыре человека госпитализированы, еще один отказался от медицинской помощи. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.Удалось ли задержать преступника, не уточняется.За последнее время в США фиксируют всплеск таких происшествий. В 2020-м от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев.

https://ria.ru/20210814/strelba-1745715491.html

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в мире, сша, нью-йорк (город)