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Ставропольский край
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Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей
Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей - РИА Новости, 18.08.2021
Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей
Семь фермерских хозяйств Ставропольского края в текущем году получили гранты на развитие семейных молочных ферм на общую сумму 93,4 миллиона рублей, на эти... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:24
2021-08-18T14:24
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Семь фермерских хозяйств Ставропольского края в текущем году получили гранты на развитие семейных молочных ферм на общую сумму 93,4 миллиона рублей, на эти средства они намерены приобрести 374 головы крупного рогатого скота, что позволит им в 5,7 раза увеличить производство молока в своих хозяйствах, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.Как подчеркнул глава ведомства, на сегодняшний день увеличение производства молока является одним из приоритетных направлений АПК региона. В этой работе участвуют не только ведущие сельхозтоваропроизводители, но и фермеры. Только за последние пять лет ставропольские крупные фермерские хозяйства нарастили производство молока на 40%: их доля в общекраевом производстве увеличилась с 5% до 9,5% за счет повышения количества стада и качества надоев."Увеличение влияния семейных ферм Ставропольского края на общее производство молока с каждым годом становится заметнее. В этом вопросе имеет значение рост и развитие крупных фермерских хозяйств за счет средств грантовой поддержки в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", - подчеркнул руководитель аграрного ведомства края.На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются с 2012 года. Только за последние три года "семейники" получили финансовую поддержку в размере 776,5 миллионов рублей. Гранты на развитие семейных ферм молочного направления с 2012 по 2021 годы получило 91 хозяйство на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
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экономика
14:24 18.08.2021
 

Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Семь фермерских хозяйств Ставропольского края в текущем году получили гранты на развитие семейных молочных ферм на общую сумму 93,4 миллиона рублей, на эти средства они намерены приобрести 374 головы крупного рогатого скота, что позволит им в 5,7 раза увеличить производство молока в своих хозяйствах, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.
Как подчеркнул глава ведомства, на сегодняшний день увеличение производства молока является одним из приоритетных направлений АПК региона. В этой работе участвуют не только ведущие сельхозтоваропроизводители, но и фермеры. Только за последние пять лет ставропольские крупные фермерские хозяйства нарастили производство молока на 40%: их доля в общекраевом производстве увеличилась с 5% до 9,5% за счет повышения количества стада и качества надоев.
Виноградники - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 15:42Ставропольский край
Около 300 га виноградников планируется заложить на Ставрополье в 2021 году
"Увеличение влияния семейных ферм Ставропольского края на общее производство молока с каждым годом становится заметнее. В этом вопросе имеет значение рост и развитие крупных фермерских хозяйств за счет средств грантовой поддержки в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", - подчеркнул руководитель аграрного ведомства края.
На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются с 2012 года. Только за последние три года "семейники" получили финансовую поддержку в размере 776,5 миллионов рублей. Гранты на развитие семейных ферм молочного направления с 2012 по 2021 годы получило 91 хозяйство на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
 
Ставропольский крайЭкономика
 
 
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