https://ria.ru/20210818/stavropole-1746220925.html

Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей

Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей - РИА Новости, 18.08.2021

Фермеры Ставрополья получили гранты на 93,4 миллиона рублей

Семь фермерских хозяйств Ставропольского края в текущем году получили гранты на развитие семейных молочных ферм на общую сумму 93,4 миллиона рублей, на эти... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:24

2021-08-18T14:24

2021-08-18T14:24

ставропольский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Семь фермерских хозяйств Ставропольского края в текущем году получили гранты на развитие семейных молочных ферм на общую сумму 93,4 миллиона рублей, на эти средства они намерены приобрести 374 головы крупного рогатого скота, что позволит им в 5,7 раза увеличить производство молока в своих хозяйствах, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.Как подчеркнул глава ведомства, на сегодняшний день увеличение производства молока является одним из приоритетных направлений АПК региона. В этой работе участвуют не только ведущие сельхозтоваропроизводители, но и фермеры. Только за последние пять лет ставропольские крупные фермерские хозяйства нарастили производство молока на 40%: их доля в общекраевом производстве увеличилась с 5% до 9,5% за счет повышения количества стада и качества надоев."Увеличение влияния семейных ферм Ставропольского края на общее производство молока с каждым годом становится заметнее. В этом вопросе имеет значение рост и развитие крупных фермерских хозяйств за счет средств грантовой поддержки в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", - подчеркнул руководитель аграрного ведомства края.На Ставрополье гранты на развитие семейных ферм предоставляются с 2012 года. Только за последние три года "семейники" получили финансовую поддержку в размере 776,5 миллионов рублей. Гранты на развитие семейных ферм молочного направления с 2012 по 2021 годы получило 91 хозяйство на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210806/vinogradniki-1744700157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика