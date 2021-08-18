https://ria.ru/20210818/statuya-1746207940.html
Талибы уничтожили статую лидера афганских моджахедов в Бамиане
Талибы уничтожили статую лидера афганских моджахедов в Бамиане - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы уничтожили статую лидера афганских моджахедов в Бамиане
Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожили статую лидера афганских моджахедов Абдула Али Мазари (1946-1995) в Бамиане,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:04
2021-08-18T13:04
2021-08-18T13:04
захват власти в афганистане талибами
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талибан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожили статую лидера афганских моджахедов Абдула Али Мазари (1946-1995) в Бамиане, свидетельствуют распространенные в Twitter фотоснимки.В частности, фотографии разместил в социальной сети правозащитник Салим Джавед, который отметил, что статуя была "взорвана и подвергнута вандализму" во вторник вечером.Абдул Али Мазари был убит боевиками "Талибана"* в 1995 году. В 2016 году он был посмертно удостоен звания "Мученик национального единства".Уничтоженная статуя Абдула Али Мазари находилась в провинции Бамиан, где когда-то располагались и две высеченные в скале статуи Будды, которые талибы взорвали в 2001 году. Тогда действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире: бамианские статуи Будды считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Талибы уничтожили статую лидера афганских моджахедов в Бамиане
Талибы уничтожили статую лидера афганских моджахедов Абдула Али Мазари в Бамиане