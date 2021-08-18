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Володин назвал виновных в развале СССР
Володин назвал виновных в развале СССР - РИА Новости, 18.08.2021
Володин назвал виновных в развале СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и элиту КПСС в том, что они способствовали развалу СССР, а также... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:33
2021-08-18T14:33
политика
цк кпсс
ссср
вячеслав володин
кпсс
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и элиту КПСС в том, что они способствовали развалу СССР, а также назвал качества, которыми должны обладать политики, чтобы не допустить ситуации, подобной той, которая произошла в 1991 году.В своем Telegram-канале спикер сравнил события 1991 и 1917 годов, поскольку, по его мнению, в это время произошло "предательство элитами интересов народа и государства"."Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан. Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны", - написал он.По словам Володина, Горбачев не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство. В связи с этим спикер Госдумы назвал основные качества, которые должны быть у политика. По его словам, это порядочность, компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, эффективность и любовь к своей стране.Володин отметил, что события, аналогичные тем, что происходили в 1991 году, не должны повториться."Именно поэтому очень важно, что сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность. Важно, что есть конкуренция различных политических сил. Есть свобода слова. Но также важно, чтобы, используя все эти возможности, политики обладали теми качествами, о которых говорил выше", - добавил политик.
https://ria.ru/20210815/vinovnye-1745812329.html
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политика, цк кпсс, ссср, вячеслав володин, кпсс, госдума рф
14:33 18.08.2021
 
Володин назвал виновных в развале СССР

Председатель Госдумы Володин обвинил Горбачева и элиту КПСС в развале СССР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и элиту КПСС в том, что они способствовали развалу СССР, а также назвал качества, которыми должны обладать политики, чтобы не допустить ситуации, подобной той, которая произошла в 1991 году.
В своем Telegram-канале спикер сравнил события 1991 и 1917 годов, поскольку, по его мнению, в это время произошло "предательство элитами интересов народа и государства".
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"Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан. Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны", - написал он.
По словам Володина, Горбачев не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство. В связи с этим спикер Госдумы назвал основные качества, которые должны быть у политика. По его словам, это порядочность, компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, эффективность и любовь к своей стране.
Володин отметил, что события, аналогичные тем, что происходили в 1991 году, не должны повториться.
"Именно поэтому очень важно, что сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность. Важно, что есть конкуренция различных политических сил. Есть свобода слова. Но также важно, чтобы, используя все эти возможности, политики обладали теми качествами, о которых говорил выше", - добавил политик.
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