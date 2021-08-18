14:27 18.08.2021 (обновлено: 14:56 18.08.2021)
В Германии заявили о конце энергетического господства США
Die Welt: энергетическому господству США пришел конец
По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.
Однако для Соединенных Штатов это несет в себе проблемы: цена теперь слишком высока, говорится в публикации.
"США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью", — пишет немецкое издание.
По мнению авторов, наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавний шаг американского руководства: оно обратилось за помощью к ОПЕК и России. Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции.
"Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе", — пишет Die Welt.
Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи. Американцы могли наращивать или сокращать ежедневный объем добычи в зависимости от ситуации. Таким образом, ОПЕК Вашингтону была не нужна.
"Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. <…> В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса", — говорится в материале.
И это лишь один из примеров, отмечают авторы статьи. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо. После многолетних санкций и угроз в адрес России Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия "Северному потоку — 2". Строительство газопровода почти завершено, а идея о том, что Соединенные Штаты будут на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах, умерла, пишет немецкая газета. Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации.
"Ископаемое топливо остается эликсиром жизни нашей страны, и оно будет оставаться основным источником энергии еще многие десятилетия", — заявил Марк Дж. Перри, экономист вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute.
По его мнению, политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является "отрицанием реальности" и подвергает экономику США огромному риску.