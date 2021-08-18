https://ria.ru/20210818/ssha-1746221415.html

В Германии заявили о конце энергетического господства США

В Германии заявили о конце энергетического господства США - РИА Новости, 18.08.2021

В Германии заявили о конце энергетического господства США

США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:27

2021-08-18T14:27

2021-08-18T14:56

экономика

в мире

сша

германия

джо байден

опек

дональд трамп

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/91245/48/912454863_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_a82e71b77a05a953a0c1b78e9de2c856.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt.По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.Однако для Соединенных Штатов это несет в себе проблемы: цена теперь слишком высока, говорится в публикации.По мнению авторов, наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавний шаг американского руководства: оно обратилось за помощью к ОПЕК и России. Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции."Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе", — пишет Die Welt.Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи. Американцы могли наращивать или сокращать ежедневный объем добычи в зависимости от ситуации. Таким образом, ОПЕК Вашингтону была не нужна."Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. <…> В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса", — говорится в материале.И это лишь один из примеров, отмечают авторы статьи. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо. После многолетних санкций и угроз в адрес России Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия "Северному потоку — 2". Строительство газопровода почти завершено, а идея о том, что Соединенные Штаты будут на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах, умерла, пишет немецкая газета. Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации."Ископаемое топливо остается эликсиром жизни нашей страны, и оно будет оставаться основным источником энергии еще многие десятилетия", — заявил Марк Дж. Перри, экономист вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute.По его мнению, политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является "отрицанием реальности" и подвергает экономику США огромному риску.

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742357731.html

https://ria.ru/20210725/peregovory-1742742495.html

https://ria.ru/20210813/gazoprovod-1745646298.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, сша, германия, джо байден, опек, дональд трамп, северный поток — 2