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В Германии заявили о конце энергетического господства США
В Германии заявили о конце энергетического господства США - РИА Новости, 18.08.2021
В Германии заявили о конце энергетического господства США
США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:27
2021-08-18T14:56
экономика
в мире
сша
германия
джо байден
опек
дональд трамп
северный поток — 2
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt.По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.Однако для Соединенных Штатов это несет в себе проблемы: цена теперь слишком высока, говорится в публикации.По мнению авторов, наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавний шаг американского руководства: оно обратилось за помощью к ОПЕК и России. Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции."Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе", — пишет Die Welt.Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи. Американцы могли наращивать или сокращать ежедневный объем добычи в зависимости от ситуации. Таким образом, ОПЕК Вашингтону была не нужна."Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. &lt;…&gt; В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса", — говорится в материале.И это лишь один из примеров, отмечают авторы статьи. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо. После многолетних санкций и угроз в адрес России Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия "Северному потоку — 2". Строительство газопровода почти завершено, а идея о том, что Соединенные Штаты будут на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах, умерла, пишет немецкая газета. Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации."Ископаемое топливо остается эликсиром жизни нашей страны, и оно будет оставаться основным источником энергии еще многие десятилетия", — заявил Марк Дж. Перри, экономист вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute.По его мнению, политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является "отрицанием реальности" и подвергает экономику США огромному риску.
https://ria.ru/20210722/sdelka-1742357731.html
https://ria.ru/20210725/peregovory-1742742495.html
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экономика, в мире, сша, германия, джо байден, опек, дональд трамп, северный поток — 2
14:27 18.08.2021 (обновлено: 14:56 18.08.2021)
 
В Германии заявили о конце энергетического господства США

Die Welt: энергетическому господству США пришел конец

© Fotolia / KokhanchikovДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Fotolia / Kokhanchikov
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt.
По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.
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Однако для Соединенных Штатов это несет в себе проблемы: цена теперь слишком высока, говорится в публикации.

"США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью", — пишет немецкое издание.

По мнению авторов, наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавний шаг американского руководства: оно обратилось за помощью к ОПЕК и России. Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции.
"Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе", — пишет Die Welt.
Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи. Американцы могли наращивать или сокращать ежедневный объем добычи в зависимости от ситуации. Таким образом, ОПЕК Вашингтону была не нужна.
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"Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. <…> В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса", — говорится в материале.
И это лишь один из примеров, отмечают авторы статьи. Ситуация с торговлей газом тоже выглядит плохо. После многолетних санкций и угроз в адрес России Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия "Северному потоку — 2". Строительство газопровода почти завершено, а идея о том, что Соединенные Штаты будут на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах, умерла, пишет немецкая газета. Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации.
"Ископаемое топливо остается эликсиром жизни нашей страны, и оно будет оставаться основным источником энергии еще многие десятилетия", — заявил Марк Дж. Перри, экономист вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute.
По его мнению, политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является "отрицанием реальности" и подвергает экономику США огромному риску.
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