https://ria.ru/20210818/sputnik-1746248342.html

В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину "Спутник V"

В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 18.08.2021

В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину "Спутник V"

Председатель регионального правительства Южной Карелии, приграничного к России финского региона, Юкка Копра заявил РИА Новости, что призвал власти страны... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:14

2021-08-18T17:14

2021-08-18T17:16

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вакцина "спутник v"

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Председатель регионального правительства Южной Карелии, приграничного к России финского региона, Юкка Копра заявил РИА Новости, что призвал власти страны способствовать утверждению российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и открыть туризм для привитых россиян."Я предложил Финляндии попытаться сертифицировать вакцину Sputnik V, если это возможно. Кроме того, органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных. Произойдет ли это, я пока не знаю", - сказал Копра, также являющийся депутатом парламента Финляндии.Он отметил, что в его ближайших планах обсудить этот вопрос с главой финского минсоцздрава Кристой Киуру.Также он отметил сложность ситуации из-за разных ограничений, введенных из-за пандемии, на сухопутной границе, где каждая из стран разрешает или запрещает перемещение той или иной группы граждан без согласования между собой."Ситуация сложная, и нужно начать её разрешать", - отметил он.В настоящее время финская граница для туристов из России закрыта до 22 августа.Ранее власти Финляндии неоднократно подчеркивали важность общеевропейской сертификации российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

https://ria.ru/20210804/sputnik-1744317398.html

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в мире, вакцинация, финляндия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"