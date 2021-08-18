https://ria.ru/20210818/solidarnost-1746183634.html

Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность

Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность - РИА Новости, 18.08.2021

Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность

Коллективный Запад умеет проявлять "солидарность" только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах, это заметно по ситуации в Афганистане и... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:52

2021-08-18T10:52

2021-08-18T10:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

талибан

джо байден

мария захарова

европарламент

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллективный Запад умеет проявлять "солидарность" только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах, это заметно по ситуации в Афганистане и по противодействию пандемии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум"."Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: 1) в отношении России, когда нужно врубать русофобию, 2) на словах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/demokratiya-1746084221.html

https://ria.ru/20210805/delegitimatsiya-1744482907.html

сша

вашингтон (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, мария захарова, европарламент, россия