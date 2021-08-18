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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/solidarnost-1746183634.html
Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность
Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность - РИА Новости, 18.08.2021
Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность
Коллективный Запад умеет проявлять "солидарность" только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах, это заметно по ситуации в Афганистане и... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:52
2021-08-18T10:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
джо байден
мария захарова
европарламент
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллективный Запад умеет проявлять "солидарность" только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах, это заметно по ситуации в Афганистане и по противодействию пандемии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум"."Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: 1) в отношении России, когда нужно врубать русофобию, 2) на словах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/demokratiya-1746084221.html
https://ria.ru/20210805/delegitimatsiya-1744482907.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, мария захарова, европарламент, россия
10:52 18.08.2021
 
Захарова рассказала, когда Запад проявляет солидарность

Официальный представитель МИД Захарова: Запад проявляет солидарность только в русофобии и на словах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коллективный Запад умеет проявлять "солидарность" только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах, это заметно по ситуации в Афганистане и по противодействию пандемии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".
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"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: 1) в отношении России, когда нужно врубать русофобию, 2) на словах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанДжо БайденМария ЗахароваЕвропарламентРоссия
 
 
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