Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/smert-1746262574.html
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула - РИА Новости, 18.08.2021
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:30
2021-08-18T18:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях, однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших... Я хотел бы еще раз выразить наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - заявил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби, которого цитирует телеканал.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html
https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
18:30 18.08.2021
 
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула

CNN: Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из аэропорта Кабула

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 07:12Захват власти в Афганистане талибами
США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула
"Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях, однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших... Я хотел бы еще раз выразить наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - заявил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби, которого цитирует телеканал.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 01:20Захват власти в Афганистане талибами
В Киеве после гибели людей в аэропорту Кабула задумались о надежности США
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния