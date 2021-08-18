https://ria.ru/20210818/smert-1746262574.html

Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула

Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула - РИА Новости, 18.08.2021

Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула

Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:30

2021-08-18T18:30

2021-08-18T18:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях, однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших... Я хотел бы еще раз выразить наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - заявил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби, которого цитирует телеканал.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби