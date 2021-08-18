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Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула - РИА Новости, 18.08.2021
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:30
2021-08-18T18:30
2021-08-18T18:30
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев", произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях, однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших... Я хотел бы еще раз выразить наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - заявил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби, которого цитирует телеканал.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из Кабула
CNN: Пентагон подтвердил "несколько смертельных случаев" при эвакуации из аэропорта Кабула