https://ria.ru/20210818/smartfon-1746161300.html

Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться

Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться

Человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами, и мобильный телефон станет рудиментом, на смену устройству придут другие технологии, такой... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T05:28

2021-08-18T05:28

2021-08-18T06:02

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами, и мобильный телефон станет рудиментом, на смену устройству придут другие технологии, такой прогноз дал в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon).В настоящее время, как указал собеседник агентства, мобильный телефон используется, по сути, только для аутентификации человека и получения информации. Но определить личность человека, по его словам, можно и по лицу, отпечатку пальцев и голосу, а информация может появляться "перед глазами" или с помощью IoT-датчика (IoT - Internet of Things, "интернет вещей") проецироваться на стену или стекло.Более того, по мнению топ-менеджера Veon, сам по себе мобильный телефон – тупиковая технология, как и чип, который можно вживить в руку. "С новыми технологиями нужно экспериментировать, но многие из них ни для чего не нужны. Мы используем телефон, чтобы звонить, но я уверен, что через 10 лет его не будет", - заключил он.

https://ria.ru/20210815/smartfon-1745786752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия