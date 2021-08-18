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СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром" - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:06
2021-08-18T18:00
в мире
сша
вена
африка
германия
уильям бернс
россия
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщила газета Wall Street Journal.По ее данным, симптомы, в числе которых тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость, начали проявляться у чиновников в последние месяцы, значительно повлияв на их работоспособность.Дипломаты, имена которых не приводятся, отметили, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах. Подробностей они не уточнили."Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство", — написала американская газета, сославшись на американских дипломатов и людей, знакомых с расследованием.Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Сотрудники, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", директор ЦРУ Уильям Бернс также заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Москва, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.МИД России назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями"Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/bolezn-1741681899.html
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в мире, сша, вена, африка, германия, уильям бернс, россия
15:06 18.08.2021 (обновлено: 18:00 18.08.2021)
 
СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"

WSJ: как минимум у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщила газета Wall Street Journal.
По ее данным, симптомы, в числе которых тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость, начали проявляться у чиновников в последние месяцы, значительно повлияв на их работоспособность.
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Дипломаты, имена которых не приводятся, отметили, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах. Подробностей они не уточнили.
"Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство", — написала американская газета, сославшись на американских дипломатов и людей, знакомых с расследованием.
Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Сотрудники, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", директор ЦРУ Уильям Бернс также заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Москва, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.
МИД России назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями"
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.
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США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов
 
В миреСШАВенаАфрикаГерманияУильям БернсРоссия
 
 
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