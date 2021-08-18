https://ria.ru/20210818/sindrom-1746226608.html

СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"

СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром" - РИА Новости, 18.08.2021

СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"

Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:06

2021-08-18T15:06

2021-08-18T18:00

в мире

сша

вена

африка

германия

уильям бернс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_982505a298d82e03f22572009d76a222.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщила газета Wall Street Journal.По ее данным, симптомы, в числе которых тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость, начали проявляться у чиновников в последние месяцы, значительно повлияв на их работоспособность.Дипломаты, имена которых не приводятся, отметили, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах. Подробностей они не уточнили."Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство", — написала американская газета, сославшись на американских дипломатов и людей, знакомых с расследованием.Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Сотрудники, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", директор ЦРУ Уильям Бернс также заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Москва, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.МИД России назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями"Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/bolezn-1741681899.html

https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600696520.html

сша

вена

африка

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вена, африка, германия, уильям бернс, россия