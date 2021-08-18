15:06 18.08.2021 (обновлено: 18:00 18.08.2021)
СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
WSJ: как минимум у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщила газета Wall Street Journal.
По ее данным, симптомы, в числе которых тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость, начали проявляться у чиновников в последние месяцы, значительно повлияв на их работоспособность.
Дипломаты, имена которых не приводятся, отметили, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах. Подробностей они не уточнили.
"Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство", — написала американская газета, сославшись на американских дипломатов и людей, знакомых с расследованием.
Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Сотрудники, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", директор ЦРУ Уильям Бернс также заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Москва, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.
МИД России назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями"
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.